niñoasesinado1.jpg Crimen atroz. Mataron a un niño con Síndrome de Down de un balazo en la cabeza.

Los investigadores aseguraron que el niño fallecido fue identificado como Luciano Santino Ruiz, de 8 años y con Síndrome de Down, mientras que uno de sus hermanos, llamado Isaías Yair Ruiz, de 19 años, sufrió una herida cortante en el glúteo izquierdo.

El crudo testimonio de la madre

Rita, la madre de los hermanos atacados contó que todo comenzó cuando ella estaba durmiendo la siesta con su hijo "Chano" y descubrió que un grupo de atacantes agredía a otro de sus hijos.

"Lo venían corriendo a Yair con una lanza, parecía que estaban en un penal. Mi hijo se escondió atrás mío, pero ya habían tirado balazos acá atrás, y yo no me di cuenta de que le dieron a Luciano en la cabeza y en la espalda", contó la mujer, quien dio a entender que conocía al menos al autor del crimen de su hijo, a quien identificó como Maxi.

"A los tiros vinieron, me patearon la puerta, con un arpón y uno tenía un pistolón, vinieron a atacarnos, no me di cuenta que Chanito estaba herido cuando lo levanté ya estaba sangrando", agregó la mujer entre visibles muestras de dolor.

Finalmente, los tres hombres huyeron a bordo de un auto Fiat Siena negro, mientras que vecinos de la zona subieron a Luciano en un patrullero, que lo trasladó hacia la clínica Figueroa Paredes, donde arribó sin vida.

Según los voceros, el niño de 8 años presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus parietales y otra por debajo del omóplato izquierdo.

Detuvieron a los asesinos

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y del Comando Policial de Ituzaingó lograron interceptar al vehículo que supuestamente transportó a los atacantes y procedieron a detener a tres sospechosos en el cruce de las calles Haití y Pringles de San Alberto, en el oeste del conurbano bonaerense.

Los detenidos fueron identificados por la policía como Maximiliano Armando Vera (38), Lucio Esteban Martínez (24) y Palacios Vázquez (36), quienes fueron imputados por el fiscal Matías Rappazzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", que prevé la pena de prisión perpetua.