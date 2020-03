El Enano y el Camel, los hermanos Jofré.

Sebastián Salas

Los despojaron del poder de la barrabrava en Independiente Rivadavia y un mes después lo enviaron a la cárcel. La situación de Cristian Enano Jofré se complica a medida que avanzan los días.

El viernes pasado, el joven había sido detenido en el barrio Parque Sur, ese complejo ubicado en el oeste de Godoy Cruz, lindante al Hospital Lencinas, donde tiene asiento una importante facción de la barra de la Lepra.

La captura se ordenó en el marco de una investigación por amenazar con un arma de fuego a un vecino del lugar. Pero tras su captura, el Enano quedó a disposición del fiscal Juan Ticheli que investiga los incidentes ocurridos el 9 de febrero pasado en el estadio Bautista Gargantini.

A principios de esta semana, Jofré fue imputado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación a la Ley de Espectáculos Deportivos -ingresar con armas a un estadio y suspender el encuentro-.

Si bien se trata de delitos excarcelables, el magistrado ordenó que sea trasladado a la penitenciaría ya que existe riesgo de fuga y de que entorpezca la investigación.

Fuentes judiciales detallaron que el sospechoso tiene además tres causas pendientes por lesiones graves dolosas y sustracción de automotores.

De esta forma, el Enano corrió la misma suerte que los hermanos Rivero, quienes están acusados justamente de enfrentarlo aquella tarde en la tribuna de la cancha de la Lepra.

Cruce de barras

La investigación sostiene que integraron la facción que el 9 de febrero pasado ingresó al estadio de la Lepra a los 5 minutos del partido ante Atlanta. Los delincuentes increparon, con facas y armas de fuego, a la facción de la barrabrava liderada por Jofré, quien heredó el poder luego de que su hermano, el Camel, fuera asesinado en febrero de 2019 en la puerta de un boliche en Chacras de Coria.Sus adversariosLograron echarlos del lugar y luego quemaron sus banderas.

Pero no fue el único incidente. Once días después ingresaron al entrenamiento que realizaba el conjunto Azul y colgaron una bandera que rezaba: "No es una guerra, es una revolución. Al club no le roban más".