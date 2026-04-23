Los motivos por los que detuvieron a la madre del acusado del crimen de un policía en un robo

Embed ASÍ MATARON A UN POLICÍA DE LA BONAERENSE QUE COBRABA RECAUDACIONES DE EMPRESAS Y NEGOCIOS

- Fue en Casanova

- Investiga el caso el fiscal de La Matanza Carlos Arribas.

- Al policía lo siguieron y emboscaron para robarle la recaudación. pic.twitter.com/nYlSBCEJso — Vía Szeta (@mauroszeta) April 21, 2026

Madre detenida por encubrimiento del crimen

A partir de ese momento, se iniciaron diversas tareas investigativas, las cuales permitieron dar con la madre de uno de los acusados del crimen. Con las cámaras de seguridad se logró determinar que los autores se dieron a la fuga en una camioneta Volkswagen Amarok gris .

Como resultado del relevamiento se pudo establecer que a las 11:19hs la camioneta que se usó para el robo fue retirada de un domicilio ubicado en Ciudad Evita, mientras que regresan al lugar media hora después. Asimismo, se advirtió que luego de ello se apersona otro rodado oscuro, en el cual varios desconocidos la abordan y se retiran del inmueble.

A la par, se recepcionaron declaraciones de testigos del crimen, entre los que se destacan los responsables de la firma para la cual la víctima prestaba servicios de custodia en sus horas libres. Se aportó que la camioneta del policía era blindada y es por ello por lo que los malvivientes aguardaron que el efectivo abriera el rodado para poder abordarlo.

crimen policia mauro molina La víctima del crimen ocurrido en La Matanza.

Con los datos obtenidos, se coordinó un allanamiento de urgencia en el domicilio registrado, lugar donde se halló el rodado utilizado en el crimen. Se solicitó la preservación del vehículo y su posterior peritaje. Se supo además que la camioneta fue previamente limpiada con agua y alcohol, y hasta fue modificada al haberle agregado un barral y pintura en sus llantas.

En el domicilio se encontraba la madre de Arnaldo Andrés Aquino, señalado como el autor del crimen y que está prófugo, quien dijo que poseía conocimiento del hecho y que su hijo se encontraba con arresto domiciliario monitoreado con tobillera electrónica por el intento de asesinato de otro policía en agosto de 2021 durante un robo.