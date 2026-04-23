La madre del delincuente prófugo, acusado del crimen del policía Mauro Fabián Molina a plena luz del día en La Matanza, fue detenida. Se sospecha que encubrió el hecho ya que su hijo gozaba de prisión domiciliaria con tobillera electrónica al momento del hecho.
Los motivos por los que detuvieron a la madre del acusado del crimen de un policía en un robo
La madre del sospechoso por el crimen de un policía en La Matanza fue detenida por encubrimiento del hecho de sangre
El crimen de Mauro Molina, quien se encontraba de civil, sucedió el martes pasado al mediodía cuando se acercó a una empresa de cobranzas en esa localidad de Buenos Aires.
En dichas circunstancias fue interceptado por un delincuente, quien le sustrajo dinero en efectivo y ante su resistencia al robo, le efectuó disparos en la zona toráxica. Pese a ser trasladado al Hospital Paroissien, minutos después se constató su fallecimiento.
Madre detenida por encubrimiento del crimen
A partir de ese momento, se iniciaron diversas tareas investigativas, las cuales permitieron dar con la madre de uno de los acusados del crimen. Con las cámaras de seguridad se logró determinar que los autores se dieron a la fuga en una camioneta Volkswagen Amarok gris .
Como resultado del relevamiento se pudo establecer que a las 11:19hs la camioneta que se usó para el robo fue retirada de un domicilio ubicado en Ciudad Evita, mientras que regresan al lugar media hora después. Asimismo, se advirtió que luego de ello se apersona otro rodado oscuro, en el cual varios desconocidos la abordan y se retiran del inmueble.
A la par, se recepcionaron declaraciones de testigos del crimen, entre los que se destacan los responsables de la firma para la cual la víctima prestaba servicios de custodia en sus horas libres. Se aportó que la camioneta del policía era blindada y es por ello por lo que los malvivientes aguardaron que el efectivo abriera el rodado para poder abordarlo.
Con los datos obtenidos, se coordinó un allanamiento de urgencia en el domicilio registrado, lugar donde se halló el rodado utilizado en el crimen. Se solicitó la preservación del vehículo y su posterior peritaje. Se supo además que la camioneta fue previamente limpiada con agua y alcohol, y hasta fue modificada al haberle agregado un barral y pintura en sus llantas.
En el domicilio se encontraba la madre de Arnaldo Andrés Aquino, señalado como el autor del crimen y que está prófugo, quien dijo que poseía conocimiento del hecho y que su hijo se encontraba con arresto domiciliario monitoreado con tobillera electrónica por el intento de asesinato de otro policía en agosto de 2021 durante un robo.