El cadáver de Hervot presentaba marcas en el cuerpo que reflejaban que había sido golpeado y asfixiado.

La Justicia ordenó que se le realice una autopsia a sus restos, por lo que fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario.

Una hermana de la víctima, Jésica, publicó en redes sociales un mensaje para pedir "justicia por Walter".

En el mismo, dejó en claro que "lo mataron a golpes, lo tiraron al agua y lo asfixiaron".

Y agregó en su Facebook: "Absolutamente nadie hizo nada. Todos miraron y filmaron semejante aberración. Tenemos los mismos nombres que todos saben, necesitamos de todos para seguir presentando a la Justicia".

"Si viste, si te llegó algún video que sabemos que hay muchos, por favor los necesitamos. Por favor, los testigos preséntense o manden mensaje por privado. No tengan miedo. No se queden callados. No sean cómplices de los asesinos", cerró.