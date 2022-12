“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad” testificó de la madre de Lucio y pareja de Abigail Páez, la otra acusada por el hecho.

Tanto Magdalena Espósito Valenti como Abigail Páez, están acusadas de ser las autoras de la muerte de Lucio Dupuy, y son juzgadas bajo los cargos de por "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y por "abuso sexual gravemente ultrajante". El martes próximo se escuchará a los últimos testigos y el jueves 22 será el turno de los alegatos.

Crimen de Lucio Dupuy

El 26 de noviembre del 2021, la provincia de La Pampa fue el escenario de una situación que generó gran conmoción a nivel nacional, luego de conocerse de la muerte de Lucio Dupuy, un pequeño de 5 que falleció producto de una golpiza propinada por Magdalena Espósito de 24 años y la pareja de esta, Abigail Páez de 27.

Una vez que el niño fue trasladado al Hospital de la provincia, advirtieron que el pequeño había sido asistido al menos 5 veces en un lapso de tres meses por diversos politraumatismos que presentaba.

Qué dice la autopsia de Lucio Dupuy

"Al nene lo violaron. Lo último que le hicieron a Lucito fue partirle el hígado al medio de una patada, un puntapié, quebrarle la cadera, varias costillas. Le mordieron los genitales, hasta el punto de casi cortárselos" contó Ramón Dupuy, abuelo de la víctima en distintos medios.

"A raíz de las lesiones en la parte genital del niño, se determina a las claras la existencia de un crimen por odio por las características de Lucio perteneciente al género masculino" detalló el último parte que se compartió.