En un operativo que generó entre sorpresa y risas, la Policía de Buenos Aires detuvo a un prófugo que se ocultaba de forma insólita debajo de un jacuzzi.
Lo detuvieron en el lugar más recóndito e impensado: debajo de un jacuzzi
El detenido en Buenos Aires está sospechado de participar de una banda que cometió varias entraderas en Gualeguay
El caso, que investigó robos violentos en Gualeguay, se resolvió el miércoles pasado gracias a un allanamiento preciso de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín.
Luis Antonio Funes, de 33 años, era intensamente buscado por su rol en una banda dedicada a las “entraderas”, modalidad de robo con violencia en domicilios. El escondite improvisado fue una nota de color en el operativo que concretó su detención.
La detención abajo del jacuzzi
Luis Funes se había fabricado un refugio de menos de 2 metros cuadrados debajo del jacuzzi del baño de una vivienda ubicada en el partido bonaerense de San Martín. En ese espacio angosto preparó botellas de agua, alimentos no perecederos, un respirador y hasta enchufes para cargar su teléfono.
Los investigadores coincidieron en que el lugar estaba diseñado para resistir varias horas de búsqueda policial. Al levantar la estructura, los agentes encontraron al prófugo acurrucado y sin resistencia, confirmando que su estrategia había fallado por completo.
El operativo fue el resultado de casi un mes y medio de investigación conjunta entre las policías de Buenos Aires y Entre Ríos. Tras irrumpir en la casa, los efectivos detuvieron primero a dos cómplices: Jennifer Daiana Yniguez (32) y César Albino Romero (61). Solo después de una revisión exhaustiva del inmueble notaron un polvillo sospechoso en los bordes del jacuzzi. Levantaron la bañera y descubrieron al tercer detenido.
La banda detenida está acusada de dos entraderas cometidas en febrero de 2026. La primera ocurrió en la madrugada del 1 de febrero, cuando redujeron a una mujer de 62 años a golpes, la ataron de pies y manos y le robaron $5 millones, joyas de oro, un arma antigua tipo escopeta y un autoCitroën C3. La segunda se registró en Gualeguay, donde ingresaron a la casa de un hombre de 39 años ausente y sustrajeron 3.500 dólares junto con una importante cantidad de electrodomésticos.