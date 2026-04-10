Lo detuvieron en el lugar más recóndito e impensado: debajo de un jacuzzi

Embed LO BUSCABAN POR UN VIOLENTO ASALTO, SE ESCONDÍA DEBAJO DE UN JACUZZI

- Operativo de la DDI San Martín para atrapar a un prófugo por un violento asalto en Gualeguay. pic.twitter.com/Qu18oAZ3Vo — Vía Szeta (@mauroszeta) April 9, 2026

La detención abajo del jacuzzi

Luis Funes se había fabricado un refugio de menos de 2 metros cuadrados debajo del jacuzzi del baño de una vivienda ubicada en el partido bonaerense de San Martín. En ese espacio angosto preparó botellas de agua, alimentos no perecederos, un respirador y hasta enchufes para cargar su teléfono.

Los investigadores coincidieron en que el lugar estaba diseñado para resistir varias horas de búsqueda policial. Al levantar la estructura, los agentes encontraron al prófugo acurrucado y sin resistencia, confirmando que su estrategia había fallado por completo.

El operativo fue el resultado de casi un mes y medio de investigación conjunta entre las policías de Buenos Aires y Entre Ríos. Tras irrumpir en la casa, los efectivos detuvieron primero a dos cómplices: Jennifer Daiana Yniguez (32) y César Albino Romero (61). Solo después de una revisión exhaustiva del inmueble notaron un polvillo sospechoso en los bordes del jacuzzi. Levantaron la bañera y descubrieron al tercer detenido.

La banda detenida está acusada de dos entraderas cometidas en febrero de 2026. La primera ocurrió en la madrugada del 1 de febrero, cuando redujeron a una mujer de 62 años a golpes, la ataron de pies y manos y le robaron $5 millones, joyas de oro, un arma antigua tipo escopeta y un autoCitroën C3. La segunda se registró en Gualeguay, donde ingresaron a la casa de un hombre de 39 años ausente y sustrajeron 3.500 dólares junto con una importante cantidad de electrodomésticos.