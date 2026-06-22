Liberaron a los padres de la niña de 3 años que murió en San Carlos porque la menor no tenía lesiones

Las alarmas se encendieron el sábado por la tarde. Una pareja de agricultores que trabajan y viven en una finca de San Carlos trasladó a su hija de 3 años hasta el Hospital Scaravelli, aunque la nena llegó sin vida.

Los padres, un hombre de 29 años y una mujer de 26, brindaron versiones difusas sobre que la niña estaba jugando con sus hermanos en el patio de la casa cuando se desvaneció. Los médicos dudaron y activaron el protocolo de maltrato infantil, por lo que ambos fueron aprehendidos por decisión de las autoridades.