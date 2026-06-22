Si bien todavía no se ha podido determinar cuál fue la causa de muerte de una niña de 3 años en el Valle de Uco, sus padres fueron liberados, ya que perdió fuerza la versión sobre un caso de maltrato infantil. La menor de edad no presentaba lesiones, aunque la necropsia todavía no define de qué manera falleció.
Liberaron a los padres de la niña de 3 años que murió en San Carlos porque la menor no tenía lesiones
Los progenitores de la niña estaban aprehendidos ante la sospecha de un maltrato infantil, aunque esta versión perdió fuerza horas después
Las alarmas se encendieron el sábado por la tarde. Una pareja de agricultores que trabajan y viven en una finca de San Carlos trasladó a su hija de 3 años hasta el Hospital Scaravelli, aunque la nena llegó sin vida.
Los padres, un hombre de 29 años y una mujer de 26, brindaron versiones difusas sobre que la niña estaba jugando con sus hermanos en el patio de la casa cuando se desvaneció. Los médicos dudaron y activaron el protocolo de maltrato infantil, por lo que ambos fueron aprehendidos por decisión de las autoridades.
Los padres están libres, pero pasó algo llamativo
La investigación quedó a cargo de la fiscal regional Eugenia Gómez. La clave en la causa es la necropsia que determine la causa de muerte de la niña. Si bien ese dato todavía no llegó, un adelanto estableció que la pequeña no tenía signos de violencia externa ni interna, así como tampoco lesiones óseas como fracturas recientes ni de vieja data.
En consecuencia, se ordenó la libertad de los progenitores. El padre quedó privado de su libertad, pero no por la muerte de la niña: en mayo de 2025 había sido condenado en dos causas de violencia de género por agredir físicamente a la mujer. Recibió una pena de 1 año de prisión en suspenso pero también la prohibición de acercamiento a la víctima. La Fiscalía ahora debe determinar por qué motivo estaban juntos nuevamente y si todavía estaba vigente la orden de restricción, según comentaron fuentes judiciales.