Le mostró sus partes íntimas a una mujer en plena calle y lo condenaron en menos de 3 días

policía de la plata, buenos aires.jpg La Policía de Buenos Aires logró la detención y la Justicia luego condenó al sátiro.

Exhibiciones y rápida condena

El caso se inició cuando la víctima, una mujer de 25 años, se dirigía a su lugar de trabajo. En ese momento se se topó con un hombre que orinaba sobre la pared, y, al verla, le realizó exhibiciones obscenas y le refirió improperios de tono sexual. El agresor luego siguió a la víctima y la tomó de la cintura con una mano y con la otra la tocó en partes de su cuerpo, mientras el atacante continuaba exhibiendo sus genitales.

Luego, el padrino y la pareja de la víctima, junto con el hijastro de 7 años de la mujer, se acercaron al lugar del hecho donde ya estaba la policía de Buenos Aires identificando al sospechoso. Fue entonces que el agresor se abalanzó contra el pariente político de la abusada, para golpearlo con sus puños y clavarle una varilla por la espalda, provocándole lesiones.

Se dispuso la detención del sospechoso y la recolección de diversas pruebas y testimonios de lo sucedido. Además, se solicitó un informe legista sobre la situación del agresor, que estableció que se encontraba lúcido, reactivo, orientado en tiempo y espacio y con consciencia de estado y situación, lo que permitió descartar cualquier supuesto de inimputabilidad.

Reunidas las pruebas, se imputó al agresor por los delitos de abuso sexual y exhibiciones obscenas contra la mujer y las lesiones graves al padrino de la víctima, quien no podrá trabajar por el lapso de un mes a causa de las secuelas del ataque.