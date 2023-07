Las escuchas telefónicas por el crimen de un prestamista: "Lo mandó a matar con dos pendejos"

El magistrado sostiene que el primero de ellos fue quien mandó a matar a Miralles porque tenía una deuda millonaria, mientras que Ideme, Herrera y el hijastro de este último -Lucas Segovia (22)- lo ayudaron a contactar a los dos sicarios: Pablo Herrera (20) y el Chongo (16).

Guillermo Sosa.jpg

Entre las cartas que mostró el fiscal, las más fuertes fueron una serie de escuchas que complican a los sospechosos. Una de ellas es un diálogo entre la expareja del empresario Sosa y un sujeto apodado Beto. La mujer le cuenta que "Guillermo está preso porque mató a una persona el año pasado. Yo ya lo sabía pero nunca pensé que iba a salir a la luz un año después".

Además, brindó pormenores que confirman la teoría acusatoria: "Le debía plata a un prestamista que le pidió la casa si no podía pagar. El no se la quiso dar y lo mandó a matar con un pendejo de 16 años y otro pendejo más. Les pagó con merca y plata. Parece que los pendejos lo han mandado al frente y por eso lo detuvieron".

La expareja del dueño de un corralón también protagonizó otra charla en este caso con el hermano de Guillermo Sosa, en tonos más elevados: "Si vos querés tapar las cagadas que hace tu hermano las vas a tapar en otro lado. Así como me ves estoy buscando un abogado y vamos a ver quién caga a quien. Si el casino clandestino y toda la mierda de ustedes ya me las sé, como también el día que lo mató porque vino y me lo dijo".

Otro de los audios que exhibió el fiscal Pirrello complica a Pablo Herrera, quien está imputado como el conductor de la moto en la cual se trasladaron los sicarios. En este caso, los interlocutores son su hermana con su suegra. La primera de ellas le confiesa que el autor del crimen fue el joven: "No digás nada pero le confesó a mi mamá que había participado". Incluso agregó que tras el hecho de sangre quemó las prendas de ropa que había utilizado.

En los próximos días la jueza Natasha Cabeza definirá si hace lugar al pedido de la Fiscalía de Homicidios y ordena que continúen alojados en el penal los sospechosos, quienes arriesgan una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el pago o promesa remuneratoria. Los jóvenes Segovia y Herrera ya se encuentran con la prisión preventiva dictada en su contra.

Matías Miralles 2.jpg

Crimen en Ciudad

Matías Oscar Miralles (33) fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a la actividad de Miralles, quien era prestamista.

Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya ha estado involucrada en al menos dos hechos más. Por un lado el crimen de Tomás Patón (18), ocurrido el 10 de abril de 2021 en el barrio 20 de Julio de Las Heras. En ese caso, la víctima fatal circulaba en una moto con Lucas Segovia y efectuaron disparos contra otro joven, quien se defendió y terminó matando al conductor. Por este motivo, quedó libre por legítima defensa.

En tanto, la pistola 9 milímetros fue la misma que protagonizó la balacera en la cancha de Huracán Las Heras que ocurrió el 31 de octubre pasado. Ese día, la facción disidente de la barra brava comenzó a efectuar disparos mientras el Globito recibía a Ferro de General Pico. Mauricio Romero, el director técnico del equipo pampeano, fue rozado por una bala en la axila izquierda y debió ser trasladado al Hospital Carrillo. Afortunadamente, la herida fue superficial y no le trajo complicaciones de salud.

De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barrabravas y Lucas Segovia (22) se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, un testigo de identidad reservada declaró que escuchó a este joven ofrecerle "plata y merca" a Pablo Herrera (20) y a un menor de 16 años conocido como Chongo a cambio de cometer el asesinato.

Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Jorge Herrera, quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Cristian Ideme. Este último era amigo de Guillermo Sosa, el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista.