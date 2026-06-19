La verdulería de la esclavitud: así explotaban a 3 adolescentes en el negocio

verduleria trata de personas 2 La verdulería en cuestión quedó clausurada tras el allanamiento.

Explotación laboral en una verdulería

La pesquisa se inició el 9 de junio pasado cuando las autoridades tomaron contacto con una adolescente que dormía en la puerta de un edificio ubicado en la calle 3 de Febrero al 1800 de la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista donde le brindaron asistencia y contención, la joven relató que había escapado de una verdulería donde convivía de manera forzada, sufría agresiones físicas y era sometida a extensas jornadas laborales. Además, advirtió que en el mismo inmueble del que había huido permanecían otras personas menores de edad en idénticas condiciones de explotación.

verduleria trata de personas 3 Las camas en la verdulería donde dormían las víctimas.

Tras la denuncia, tomó intervención la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y se ordenaron inmediatas tareas de investigación, las cuales corroboraron los dichos de la adolescente. Finalmente, la fiscal solicitó el allanamiento de los dos locales de Buenos Aires donde funcionaban las verdulerías investigadas.

Durante el procedimiento, intervinieron de manera directa las profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate junto con personal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA).

Los equipos especializados se ocuparon de la contención primaria de las víctimas y de entrevistar a las adolescentes halladas en las verdulerías, mientras que el personal de Niñez se hizo cargo del traslado y resguardo definitivo de las adolescentes.