Muchas veces suceden casos donde las personas evidentemente no pueden dimensionar las repercusiones que tienen las redes sociales. Y el caso de la Toretto de Berisso es el claro ejemplo de ello. La joven de 20 años terminó sin licencia de conducir y al borde de una causa penal tras subir un video donde se la pueda ver manejando a exceso de velocidad.
La Toretto de Berriso: le sacaron licencia de conducir tras filmarse manejando a casi 200 kilómetros por hora
El episodio polémico fue protagonizado por una joven influencer de apenas 20 años
Tal como lo supone su apodo, el hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Berisso. A mediados de la semana pasada, Milagros de Simone, de 20 años, se filmó conduciendo un automóvil a velocidades que alcanzaban los 180 kilómetros por hora por la avenida Génova, una arteria urbana rodeada de tránsito y peatones. En el video, que se viralizó rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok, se la ve pasando al menos tres semáforos en rojo mientras su acompañante la graba y ambas se ríen de la situación.
La sanción contra la Toretto de Berisso
Este acto imprudente no solo puso en riesgo su propia vida y la de su amiga, sino también la de numerosos transeúntes y conductores en la zona. La influencer, con más de 41 mil seguidores en Instagram, defendió el material alegando que se trata de una grabación antigua del año 2024, pero las autoridades no tardaron en intervenir.
Ante la difusión masiva del video, la Municipalidad de Berisso actuó de inmediato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó una denuncia de oficio ante el Juzgado de Faltas, lo que derivó en la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Milagros De Simone. Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron que están trabajando en la identificación plena y en posibles sanciones adicionales, destacando que este tipo de conductas violan gravemente las normas de tránsito y ponen en jaque la seguridad pública.
Por su parte, la influencer respondió con enojo en sus redes, tildando de "buchones" a quienes denunciaron el hecho, lo que avivó aún más la polémica en la comunidad local.
Expertos en seguridad vial advirtieron que estos comportamientos, incentivados por la búsqueda de likes y viralidad, podrían multiplicarse si no se aplican castigos ejemplares. Con una investigación administrativa y judicial en curso en la localidad de Berisso, se espera que las autoridades impongan multas elevadas y posibles inhabilitaciones permanentes para disuadir futuras imprudencias.