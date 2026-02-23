La Toretto de Berriso: le sacaron licencia de conducir tras filmarse manejando a casi 200 kilómetros por hora

Tal como lo supone su apodo, el hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Berisso. A mediados de la semana pasada, Milagros de Simone, de 20 años, se filmó conduciendo un automóvil a velocidades que alcanzaban los 180 kilómetros por hora por la avenida Génova, una arteria urbana rodeada de tránsito y peatones. En el video, que se viralizó rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok, se la ve pasando al menos tres semáforos en rojo mientras su acompañante la graba y ambas se ríen de la situación.

La sanción contra la Toretto de Berisso

Este acto imprudente no solo puso en riesgo su propia vida y la de su amiga, sino también la de numerosos transeúntes y conductores en la zona. La influencer, con más de 41 mil seguidores en Instagram, defendió el material alegando que se trata de una grabación antigua del año 2024, pero las autoridades no tardaron en intervenir.