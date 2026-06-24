La Policía realiza múltiples allanamientos por robo de animales en Ugarteche

Personal policial se preparó para los allanamientos en Ugarteche.

Las palabras de la ministra en los allanamientos

La ministra Mercedes Rus explicó que los allanamientos en Ugarteche apuntaron principalmente a desbaratar la venta de carne en forma clandestina: "Está la sospecha con productos que no cumplen la trazabilidad. Se extrajeron muestras para realizar análisis y determinar si es carne de caballo o algún otro animal". "El circuito de comercialización es la parte más importante de la investigación. Tenemos que romper el lucro tras el robo de animales", agregó.

La funcionaria detalló que en los últimos días se ha logrado desbaratar el robo de caballos en distintas zonas de la provincia, especialmente en localidades del Este provincia como Palmira o Nueva California. "El año pasado tuvimos 23 personas detenidas por este tipo de causas", dijo tras los allanamientos.