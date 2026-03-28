La particular defensa del hacker que estafó a Aerolíneas Argentinas con 500.000 dólares

Aerolíneas Argentinas otra vez apoyando la participación de Argentina en el Mundial La estafa se consumó gracias a un error de ciberseguridad de la empresa.

La estafa a Aerolíneas Argentinas

El método que empleó Juan Veltri fue técnico y aprovechó una vulnerabilidad en el sitio web de Aerolíneas Plus. Como desarrollador full stack con experiencia en fintech y ciberseguridad —había trabajado en Mercado Libre y en la firma Strike—, manipuló el código fuente durante la compra de millas. Alteraba el parámetro del precio para definir un valor arbitrario y bajísimo.

Aunque la operación generaba error, el sistema validaba la transacción y acreditaba las millas de todos modos. Expertos señalaron fallas graves: ausencia de control del precio por parte del servidor de Aerolíneas Argentinas y falta de validación posterior. La empresa Valtech, responsable del sistema, admitió los errores en un informe posterior.

Con esas millas, Juan Veltri emitió 419 tickets y realizó 201 reservas para 176 pasajeros distintos, entre ellos amigos, familiares y conocidos. Viajó por el mundo: Roma, Madrid, Dubái, Cancún, Punta Cana y Miami, entre otros destinos. Regaló pasajes y vendió otros a precios accesibles. La Justicia comprobó que utilizó sus propios datos y tarjetas, pero también involucró a terceros.

juan ignacio veltri estafa aerolineas argentinas El joven aprovechó la estafa para viajar por todo el mundo.

Detenido el 3 de marzo de 2026 en su casa por la Policía Federal, Juan Veltri se negó a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado lo procesó con prisión preventiva por defraudación informática y le trabó un embargo de $910 millones. Inicialmente se le concedió arresto domiciliario, pero fue revocado días después por presunto entorpecimiento de la investigación: habría contactado testigos

La defensa del joven hacker presentó esta semana un planteo particularmente audaz. Sus abogados solicitaron la nulidad de la prisión preventiva porque, según argumentan, el juez Casanello la dictó de oficio, sin pedido expreso de la fiscalía ni de la querella. Piden su libertad inmediata o, en subsidio, el retorno al arresto domiciliario o tobillera electrónica.

Pero el argumento defensivo más importantes es que la vulnerabilidad ya había sido reportada a Aerolíneas Argentinas, que carece de programa Bug Bounty -contratar hackers para detectar este tipo de fallas de seguridad-. Sostienen que la empresa fue negligente al no parchear el error, lo que podría eximir o atenuar la responsabilidad penal del estafador.