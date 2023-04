La mamá el joven asesinado en un confuso episodio en Las Heras teme que se esté ocultando la verdad

► TE PUEDE INTERESAR: Se complica la Banda de los Papelitos, acusada de vender droga arrojándola desde un tercer piso

De todos modos, es fundamental tener los resultados de las pericias que ha realizado la Policía Científica y los forenses, para poder armar la escena donde murió Danitz.

La novia y una amigo están demorados para las pericias

Por el momento, los únicos detenidos son la novia y uno de los amigos que estaba cuando balearon al joven. Se busca determinar si alguno de ellos le disparó, haciendo la prueba del guantelete, ya sea accidental o intencionalmente.

Según fuentes consultadas por Telam, los vecinos del lugar contaron a los pesquisas que ese inmueble es propiedad de otra persona y que se utiliza como un aguantadero.

"Se están realizando las pericias para corroborar si pudo haber sido un accidente”, explicó un investigador y señaló que por el momento están detenidos la novia de 18 años del fallecido y un amigo de 26, quienes estaban con la víctima al momento del disparo.

mama-baleado en las heras (1).jpg Natalia, la mamá de Genaro, señaló al móvil de El Siete que hay gente que sabe qué pasó con la muerte de su hijo, pero callan por miedo. Captura de pantalla

El dolor y bronca de la madre de Genaro

Este lunes un móvil de Noticiero Siete, edición central, entrevistó a Natalia, la mamá del fallecido, y dejó entrever que hay una trama oscura al apuntar que "reventaron a mi hijo, ¿Cuántos más van amatar en este barrio?". Luego agregó que "todos se tapan, nadie dice nada, tienen miedo".

Respecto al instante en que se produjo la tragedia (domingo a las 22.20), Natalia explicó: "Lo único que sé es que (Gernaro) estaba acá tomando mate, escuché un disparo, y la mujer (la novia) me golpeó la puerta y me dijo 'al Genaro le han dado un tiro', y salí corriendo y lo vi con el tiro en la cabeza".

Para concluir la entrevista realizada por Marcela Navarro, la mamá de Danitz apuntó: "Mi hijo trabajaba en la planta de residuos. Trabajaba en el basural como cualquier chico de acá. No era un santo, pero no tenía maldad ni problemas con nadie", y luego habló de los conocidos que lo acompañaban al momento del disparo: "Los que estaban ahí saben. ¿Por qué no dicen las cosas como son. Por qué no quieren hablar?", cerró.