La Inspección General de Seguridad investiga a una mujer policía cuya pareja se suicidó en pleno centro

De qué se trata la investigación judicial

catamarca y san juan Catamarca y San Juan, de Ciudad. La zona en la que se produjo la muerte del hombre con el arma reglamentaria de su pareja, una mujer policía. Google maps

La investigación judicial, en tanto, apunta a reconstruir cómo ocurrió el episodio y determinar si la mujer tuvo algún grado de participación en la muerte de su pareja.

En este sentido, los peritos de Policía Científica realizaron las pericias de rigor en la escena y practicaron a la mujer el test de pólvora, además de otras medidas periciales. También presentaba salpicaduras de sangre debido a que se encontraba junto al hombre cuando se produjo el disparo.

Las fuentes indicaron que, si se confirma que la agente no accionó el arma ni tuvo intervención en el hecho, no será imputada en la causa penal.

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El episodio ocurrió el lunes en una playa de estacionamiento ubicada en la esquina de Catamarca y San Juan, en Ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre estaba junto a su pareja cuando tomó el arma reglamentaria de la mujer policía y se efectuó un disparo.

Hasta el momento, las pericias realizadas en el lugar no detectaron indicios de intervención de terceros, aunque la investigación judicial continúa para agotar todas las medidas de prueba antes de definir la situación procesal de la mujer policía.