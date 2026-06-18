La Inspección General de Seguridad (IGS) inició una investigación administrativa por el caso del suicidio de la pareja de una mujer policía con su arma reglamentaria.
La Inspección General de Seguridad investiga a una mujer policía cuya pareja se suicidó en pleno centro
El hombre se disparó con el arma reglamentaria de ella. Buscan determinar si hubo negligencia en la guarda del arma. La justicia también la investiga
El hecho ocurrió el lunes en plena Ciudad de Mendoza, cuando el hombre utilizó el revólver de la mujer policía para pegarse un tiro en la cabeza.
Lo que busca determinar la IGS es si existió negligencia en la guarda del arma, ya que la agente no se encontraba de servicio cuando ocurrió el hecho y el revólver no debería haber estado al alcance de terceros. En paralelo, la Justicia avanza con una investigación para descartar o confirmar cualquier responsabilidad penal.
De qué se trata la investigación judicial
La investigación judicial, en tanto, apunta a reconstruir cómo ocurrió el episodio y determinar si la mujer tuvo algún grado de participación en la muerte de su pareja.
En este sentido, los peritos de Policía Científica realizaron las pericias de rigor en la escena y practicaron a la mujer el test de pólvora, además de otras medidas periciales. También presentaba salpicaduras de sangre debido a que se encontraba junto al hombre cuando se produjo el disparo.
Las fuentes indicaron que, si se confirma que la agente no accionó el arma ni tuvo intervención en el hecho, no será imputada en la causa penal.
El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento
El episodio ocurrió el lunes en una playa de estacionamiento ubicada en la esquina de Catamarca y San Juan, en Ciudad.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre estaba junto a su pareja cuando tomó el arma reglamentaria de la mujer policía y se efectuó un disparo.
Hasta el momento, las pericias realizadas en el lugar no detectaron indicios de intervención de terceros, aunque la investigación judicial continúa para agotar todas las medidas de prueba antes de definir la situación procesal de la mujer policía.