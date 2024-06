La guerra en las redes entre los miembros del clan Aguilera por la barra brava de Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: La policía detuvo a dos barrabravas del Tomba por los incidentes en el partido con San Lorenzo



Hinchas-Godoy-Cruz-2.jpg La interna por el control de la barra brava del Tomba llevó disturbios que terminaron con la suspensión de un partido contra San Lorenzo y la sanción de la AFA.

En esa carta contó que desde el 2022 luego de la muerte de su hermano Walter Aguilera por una supuesta sobredosis en el penal Almafuerte, en Cacheuta, y luego "que le levantaran la mano a mi hijo, tomé la decisión de no seguir opinando en La Banda del Expreso", con el objetivo de no dañar ni perjudicar a Godoy Cruz ya que no quería mezclar sus problemas personales "con el club al que realmente amo".

Sostuvo que hace tiempo escucha el malestar de los hinchas desde que él no está a cargo, con personas que son golpeadas, amenazadas y hasta desplazadas de la popular donde está la hinchada del Tomba.

"La difamación hacia mi persona por aquellos que decían ser mi familia es demasiado intolerante", y acusó que dejaron al frente de la barra para que tome decisiones a un "desconocido, lo que a mi me parece algo totalmente vergonzoso y una falta de respeto para la Banda del Expreso". Sostuvo: "Tanto los que me difaman, como los que creen, están actuando de una manera demencial sin precedentes".

► TE PUEDE INTERESAR: Buscan a la hermana del Rengo Aguilera y a un líder de la barra del Tomba por los destrozos en el Malvinas



Daniel El Rengo Aguilera Daniel El Rengo Aguilera, ex líder de la barra brava del Tomba.

Dijo que hay que buscar un cambio sin violencia para que la hinchada vuelva a ser la misma que él inició "respetando", y amenazó con hacer públicas "fotos y nombres de quienes se hicieron pasar por hinchas y agredieron a los verdaderos hinchas en la popular del estadio".

Esta es la carta completa escrita por Daniel Aguilera, el ex líder de la barra brava del Tomba, quien permanece preso por una causa de narcotráfico:

carta Daniel El Rento Aguilera tomba.jpg

Tensión, peleas y amenazas dentro del clan Aguilera

La primera en responder dicha carta fue Carla Aguilera, quien ahora pelea por el liderazgo de la barra de Godoy Cruz, y quien es investigada como sospechosa de haber estado al frente de algunos de los incidentes ocurridos en el Estadio Malvinas Argentinas en los últimos meses.

"Qué feo que en todo esto metas a mi hermano cuando vos ni siquiera le diste el pésame a su mujer y a sus hijos, cuando te sentaste y te seguís sentando en la misma mesa de los responsables de la muerte de tu propio hermano", empezó Carla en su respuesta que llegó un par de horas más tarde de la publicación de la carta de Daniel Aguilera.

► TE PUEDE INTERESAR: La Policía detuvo a 8 personas por los incidentes en el partido Godoy Cruz vs San Lorenzo



Hinchas-Godoy-Cruz.jpg Carla Aguilera es buscada por la Justicia por ser parte de los disturbios en los partidos y destrozos en el Estadio Malvinas Argentinas. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Entre medio de acusaciones por la muerte de su hermano Walter y la detención de otros de sus hermanos, le dijo: "Vos justamente venís a hablar de los colores de Godoy Cruz (...) que te tiran más los colores de Boca", y agregó que él armó todo lo que pasó "con la dirigencia -del club- y con la Policía solamente por poder y por la plata".

"Todo lo que ha estado pasando sos responsable con dirigentes y el jefe del operativo amigo del Gordo Exe", insistió Carla Aguilera y redobló la apuesta: "Yo no hablo por hablar y cuando sea el momento de subir fotos lo voy a hacer, pero espero nunca llegar a ese momento tan incómodo".

Esta fue la publicación completa de Carla Aguilera, hermana de Daniel:

carta Carla Aguilera tomba.jpg

Más respuestas a las publicaciones del clan Aguilera

El "Gordo" Exe, nombrado por Carla Aguilera y a quien acusó de ser amigo del jefe del operativo en los partidos que juega el Tomba, también respondió a la interna familiar.

"No quería prenderme en la novela de nadie, pero nadie tiene por qué nombrarme cuando yo no tengo nada que ver en su historia. ¿Me nombrás en estados? Cuando en mi casa te dije lo que iba a pasar, lo que querían hacer", escribió en un mensaje que también publicó en sus redes.

"¿Me tratan de amigo del comisario? Me vuelvo loco, si ustedes saben cómo son las cosas. Yo sé bien que el trapito que apareció en el parque como él dice lo dio él", en referencia Daniel Aguilera por una bandera del Tomba que desplegaron en la tribuna de Independiente Rivadavia en el enfrentamiento histórico que tuvieron este año.

"El tiempo que manejé yo todos hicieron plata. Me extraña que me nombres si esto te lo avisé nena. No me metan en su película y decir cosas que no quiero (...) ¿O se olvidan que hablé para que a vos y al de la coca no los ensucien?, ¿eso no cuenta? Les mando un abrazo fuerte....nunca ruchi, nunca anti familia y nunca ortiba", agregó.

El mismo día que Daniel Aguilera envió su carta por una página de Facebook, crearon otra página llamada La Banda del Expreso "Oficial", donde publicaron la carta de Carla y otra más que ataca directamente al ex líder de la hinchada tombina.

"Antes de hablar del Walter lavate la boca rengo Paco", empezó el autor anónimo de esta otra carta. "No seas desagradecido que sos los que sos gracias a todos los barrios que conforman la Banda del Expreso, los mismos barrios que mandaste a amenazarle a la familia porque con los verdaderos no te da. Re comés el abuso, mandás allanamientos, mejor ponete Oficial Rengo y no sos digno del apellido Aguilera, sos un paco".

Y también repudió: "Dejen de llevar los problemas a la cancha, sean caballeros, dejen de ensuciar al club Godoy Cruz como hicieron siempre y encima custodiados con la Policía".

Esta es la publicación anónima:

carta contra Daniel El Rengo Aguilera tomba.jpg

Pero esto no terminó acá, ya que desde este nuevo perfil de Facebook el lunes emitieron un comunicado por parte de la Banda del Expreso "Oficial": "Les queremos informar que a pesar de todos los disturbios que están sucediendo, por más allanamientos que estén mandando, por más que se sienten con sus amigos los comisarios y pasen las direcciones de los pibes para que le revienten, vamos a seguir estando de visitante y de local".

"Si alguien tiene algún problema saben (sic) dónde estamos. Los problemas o las diferencias que tengan se arreglan en el barrio, no tienen que involucrar al club", indicaron.

Esta es la publicación completa: