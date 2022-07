Murió uno de los hermanos del Rengo Aguilera al sufrir una sobredosis en la cárcel federal de Cacheuta

Operativo en barrio La Gloria9 La droga que se secuestró en los operativos de junio de 2020 contra el clan Aguilera.

El menor de los Aguilera, que había cumplido 35 años hace pocas semanas, estaba detenido desde junio de 2020 cuando se desplegó un importante operativo con 37 allanamientos en el barrio La Gloria -lugar de influencia de su familia- y otros puntos de la provincia en el marco de una investigación por narcotráfico en Mendoza. En algunos puntos las escenas eran de ficción: mientras los policías reventaban las puertas a patadas los sospechosos escapaban por los techos. Diego Asesino y Walter Aguilera lograron escapar de los policías pero este último se entregó días después.

Quedó a disposición de la Justicia Federal que lo imputó por comercio y tenencia de drogas para la comercialización, además de acopio de armas de fuego. Todos los delitos agravados por la participación de 3 o más personas. Se cree que Walter junto a su hermano Diego y su sobrino eran los cabecilla de la narcobanda.

En ese expediente Walter Aguilera declaró admitiendo que tenía problemas de consumo: "Soy muy adicto, he ido en reiteradas oportunidades a realizar rehabilitación y no he logrado dejar de consumir, he ido al psiquiatra, he tenido bastantes problemas con las drogas", bsucando una coartada para justificar las 27 dosis de cocaína que incautaron en su domicilio.

Desde el 2 de mayo pasado el ahora fallecido había comenzado a ser juzgado junto a otras 18 personas acusados de cumplir distintos roles en la organización criminal.



Walter Aguilera también estuvo detenido e investigado por el caso de un joven de 21 años que fue baleado en la cabeza en septiembre de 2011 en el barrio La Gloria, pero tres años después terminó absuelto en un juicio.

De los tres hermanos, Walter era el único que todavía estaba alojado en una cárcel ubicada en Mendoza. El más conocido del clan, el Rengo Aguilera, se encuentra alojado en un complejo federal ubicado en Rawson, Chubut, desde el 3 de junio pasado tras denuncia haber sufrido una golpiza por personal penitenciario en el penal de Cacheuta. En tanto que Diego Asesino Aguilera todavía se encuentra prófugo de la Justicia.