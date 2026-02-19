La frase clave contra el sospechoso del crimen de un familiar: "Está loco este gil, si encima es mi primo"

detenido extraditado desde santa cruz a mendoza El sospechoso del crimen cuando fue detenido en Santa Cruz.

La sospecha del primo en el crimen

Con el primer avance de la investigación, los pesquisas apuntaron sus cañones contra Antonio Corzo Jofré, un primo de 40 años de la víctima del crimen. Fueron claves dos pruebas: un vecino de la zona declaró que Francisco Sanz alcanzó a decir "está loco este gil, si encima es mi primo" antes de desvanecerse.

Por otro lado, cámaras de seguridad captaron a 2 sujetos con casco circulando a bordo de una moto por esa zona al momento del crimen. La patente del vehículo arrojó que Antonio Corzo era el titular. Para la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, el hombre y otro sospechoso no identificado abordaron al joven, lo apuñalaron y huyeron en el rodado.

Otra prueba interesante para la acusación es que se comprobó que al día siguiente del crimen el sospechoso pagó un viaje en Uber hasta el lugar del hecho, aunque su abogada defensora explicó que en realidad fue para dirigirse a la Oficina Fiscal a acompañar a una familiar.

Polo Judicial.jpg En el Polo Judicial se tramita la prisión preventiva por el crimen.

La prisión preventiva por el crimen

Este jueves se realizó una audiencia donde la Fiscalía pidió la prisión preventiva. Además de las evidencias, se mencionó que hay riesgo de fuga ya que Antonio Corzo estuvo prófugo durante varios meses hasta ser detenido en noviembre pasado en la localidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

La defensa del sospechoso pidió su libertad. Incluso el hombre ya declaró en la causa desligándose del crimen y asegurando que ese día estaba reparando una camioneta junto a otro hombre en su domicilio. Y que en realidad no se fugó a la Patagonia, sino que se fue a vivir con su expareja y sus hijos.

En la audiencia de este jueves, Antonio Corzo tomó la palabra y dijo que Francisco Sanz "se crió conmigo. Lo amo. Es como mi hermano. Sería incapaz de hacerle algo". La jueza María Alejandra Mauricio escuchó las 2 versiones sobre el crimen y en los próximos días definirá si el hombre sigue alojado en la penitenciaría.