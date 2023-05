La familia del hombre asesinado en Maipú tiene miedo y pidió justicia por el crimen de Felipe Villca

Esmeralda Pacheco, esposa de Villca, expresó: "Me quitaron la vida, me lo arrancaron. Tengo cinco chicos, ¿cómo voy a criarlos? No tengo casa, no tengo nada". Ella también fue víctima de dos de los delincuentes que entraron a su casa en la noche del viernes. "Me golpearon a mi también, tengo varios puntos en la cabeza. Vinieron armados. Eran dos personas encapuchadas las que vi, pero debían ser varios más", dijo.

asesinatos en mendoza felipe villca maipu.jpg Felipe Villca tenía 52 años y trabajaba en una finca de Maipú en la que era contratista. Tenía 5 hijos. Fue asesinado luego de un asalto en su casa.

La víctima indicó que "se llevaron a mi esposo y todos los celulares, también zapatillas, los televisores. A él se lo llevaron con un revólver, le decían que arrancara la traffic porque sino lo mataban, mientras lo apuntaban con el arma".

"Quiero justicia, quiero que los encuentren, que los encierren", reclamó la mujer junto a sus hijos en un corte que hiceron este martes en la ruta 20 y calle Don Bosco, de Colonia Segovia, Maipú.

asesinatos en mendoza felipe villca maipu familia justicia 4.jpg Los familiares y amigos de Felipe Villca hicieron un corte en Ruta 20 y calle Don Bosco, de Colonia Bombal, en reclamo de justicia. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El asesinato luego del asalto en Maipú

Felipe Villca cosechaba tomates cuando en la noche del viernes una banda de asaltantes llegó a su casa en una finca ubicada en ruta 20 y carril Los Álamos, de Maipú.

Solo dos hombres fueron vistos por la esposa de Villca, quien indicó que tenían sus caras tapadas, además señaló que en la oscuridad de la noche y el pánico del momento, no podría reconocerlos.

Les robaron una trafic Mercedes Benz y se llevaron a Villca como rehén, pero poco después, su cuerpo fue encontrado por la Policía dentro de la misma finca. Lo habían asesinado a golpes, especialmente con un pico en la cabeza.

La camioneta fue encontrada al día siguiente en Fray Luis Beltrán, prácticamente desguazada, pero fue revisada en cada rincón por Policía Científica para encontrar indicios de los autores del robo seguido de muerte.

Esmeralda Pacheco sostuvo: "No había seguridad en ese momento, y anoche (por el lunes) tampoco vino la Policía ni nada y teníamos miedo cada vez que ladraba un perro. Vinieron vecinos para acompañarnos".

asesinatos en mendoza felipe villca maipu familia justicia 2.jpg Una de las hipótesis que investigan es si los asaltantes fueron en busca de dólares que Villca había comprado en una cueva de Capital el día anterior. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La pareja, oriunda de Bolivia, hace 6 años que llegó a Mendoza y eran contratistas en una finca. Con la muerte de Villca, ahora la mujer y sus hijos se quedan sin trabajo, sin un ingreso y sin casa.

Los pesquisas analizan una hipótesis que tendría que ver con una compra de dólares que habría realizado el hombre el día anterior en una cueva en el microcentro de Mendoza. Creen que alguien pasó el dato y por eso fueron a su casa en busca de ese dinero.