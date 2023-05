Investigan si una mujer de 84 años murió luego de ser golpeada en un asalto en su casa de San Martín

El hecho ocurrió el domingo en la tarde, en una casa de calle Arjonilla del barrio Jardín Los Andes, de San Martín, donde Hilda Michelini de Sortino vivía sola. Sus nietos fueron los primeros en sospechar que algo pasaba, ya que la mujer no los había llamado y tampoco respondía. Alrededor de las 22, uno de ellos fue hasta la casa de su abuela e indicó que la puerta estaba sin llave, algo que no era habitual ya que, según indicaron, la mujer tenía todos los cuidados posibles para no ser víctima de un delito.