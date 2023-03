La explosión y muerte de una mujer en Ciudad que la Justicia compara con el atentado de Río Tercero

explosion.jpg La explosión en Río Tercero es uno de los hechos más recordado de la década del 90.

Este antecedente judicial fue utilizado por el fiscal mendocino Juan Ticheli, quien investiga la muerte de Gracia Raquel Navarro, una mujer de 61 años que falleció tras la explosión de su departamento ubicado en Ciudad a fines del año pasado -ver más abajo-. En este expediente tiene imputado al gasista no matriculado Adrián Hipólito Véliz (55) por el mismo delito que el caso de Río Tercero. Al momento de solicitar la prisión preventiva, el fiscal de Delitos No Especializados consideró que el desenlace judicial de aquel recordado hecho se puede aplicar contra Véliz.

En la audiencia, el abogado defensor Mariano Servente dijo que los departamentos no tenían medidas de seguridad en general ya que fueron construidos para oficina y no tienen la estructura adecuada para ser habitados, es decir, que más allá de la conducta de su cliente puede volver a ocurrir otra explosión e incendio. El letrado tomó también el caso de Río Tercero y contrapuso que en esa causa se condenó a los responsables de una cadena de corrupción y no al soldado que estaba cuidando la fábrica.

Finalmente, en los últimos días la jueza Dolores Ramón rechazó el pedido de prisión preventiva contra Véliz y ordenó su libertad previo pago de una caución de 400 mil pesos. La magistrada consideró que a diferencia de Río Tercero, donde los cuatro condenados eran funcionarios públicos y con conocimiento sobre explosivos, el sospechoso no era gasista matriculado y no tenía el conocimiento correcto del oficio para comprender que con sus errores podría causa una explosión.

De todas formas, el hombre continuará imputado con la misma calificación y fuentes judiciales detallaron que el fiscal Ticheli para insistir en segunda instancia con la prisión preventiva en su contra.

Un incendio, precedido de una fuerte explosión se produjo en un departamento de calle Formosa 154, donde una mujer resultó herida.

Pérdida de gas, explosión, incendio y muerte

A fines de noviembre de 2022, Adrián Véliz se dirigió a un complejo de departamentos ubicados en calle Formosa al 151 donde solía realizar tareas de mantenimiento. El hombre fue convocado por Gracia Navarro, quien alquilaba uno de los inmuebles, porque había una falla en el calefón a gas. Véliz retiró el artefacto y regresó el 2 diciembre para colocar un calefón nuevo pero con consumo eléctrico.

Según sostiene la Fiscalía, el hombre -que no está matriculado como gasista- olvidó colocar un tapón de obstrucción en el caño de gas y tampoco retiró la llave de paso. El ambiente se fue viciando de gas hasta causar una explosión dos días después, el 4 de diciembre, cuando la moradora encendió una hornalla para calentar agua.

La detonación destruyó el departamento y la onda expansiva afectó a las viviendas colindantes. La víctima quedó internada en el Hospital Lagomaggiore con quemaduras en el 50% de su cuerpo y graves lesiones en sus vías respiratorias. Seis días después, los médicos constataron su deceso.