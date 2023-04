La comunidad de un club del barrio Infanta de Las Heras sufrió 15 robos en lo que va del 2023

inseguridad en mendoza club la cumbre las heras 2.jpg Indicaron que el club en el que asisten más de 250 chicos se mantiene únicamente con la cuota de los socios. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"No se puede más, estamos queriendo levantar una institución porque no tenemos ayuda de nada, y tenemos esto que nos roban permanentemente. Tenemos más de 250 niños en actividades casi nocturnas y no podemos prender las luces. Ayer se nos complicó, pusimos la luminarias un jueves para que tuvieran actividad y el viernes a la noche nos las sacaron otra vez", lamentó Helena.

Agregó: "Anteanoche nos sacaron una reja para entrar a una sala donde están todas las luminarias. Estamos muy desprotegidos y queremos que alguien se haga eco de esto porque es doloroso. Este es un club de barrio que se mantienen con la poca cuota de los socios, tratamos siempre de mantenerlo porque es de grandes dimensiones, pero estamos con los brazos caídos, desanimados, no podemos avanzar".

inseguridad en mendoza policia.jpg Las mismas víctimas de los robos aseguraron que saben que la Policía no puede hacer más ya que no cuenta con móviles para patrullar la zona.

Se acabó el presupuesto

Helena contó que después de la última vez que les robaron las luminarias, con lo que les quedaba de dinero analizaron entre colocar una alarma o reponer las luces. Decidieron esta última opción para poder seguir con las actividades de los chicos, pero una vez más fueron víctimas de la inseguridad. "Nos volvieron a robar, y ya no tenemos plata para alarma ni para luminaria".

"Se puede pensar que es una cuestión contra el club, porque ya son 15 veces. Está toda la Policía informada, algunas denuncias las hicimos online y otras en las fiscalías. Pero también hay robos en las casas que nos afligen, es permanente", insistió Helena ante la inseguridad que afecta a todo el barrio Infanta, en Las Heras.

"El domingo a las 18 le robaron a una vecina, y la semana pasada hubo un tiroteo entre dos grupos de chicos en la puerta de la iglesia a las 19, a la salida de los chicos del colegio", recapituló la entrevistada.

Lamentó: "No hay solución. Hablé con un comisario que nos prometió una ronda en las noches, pero los vemos limitados por los pocos móviles que tienen".

