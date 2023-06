La atacaron a botellazos a la salida de un boliche y le desfiguraron la cara

►TE PUEDE INTERESAR: Videos: así se entregó el hombre atrincherado en la Quinta Sección tras negociar con la Policía

ataque joven 2.jpg

Todo sucedió el fin de semana del 21 de mayo, pero recién en las últimas horas Iara pudo relatar el calvario que padece desde aquella noche en la que había salido con sus amigos al local bailable Ver Disco Club.

En el video la estudiante de abogacía contó: "Fuimos a tomar algo, luego al boliche, estábamos bailando lo más bien con mis amigos y de repente unas personas, divinas, hermosas... empiezan a pelearse".

Ante este panorama decidieron salir de la situación, pero eso no impidió ser víctima del hecho: "Me corrí, pero entre ellos se tiraron un botellazo y me dio en la cara”.

ataque joven 3.png

Producto del ataque la joven perdió mucha sangre y se desvaneció en el boliche: "Me desperté en el hospital con 14 puntos en la frente y la nariz".

“No puedo trabajar, porque trabajo con un bebé y me puede tocar la cara. No puedo estudiar porque mirar para abajo me duele. No me puedo poner los lentes, tengo los ojos irritados. No puedo seguir haciendo de modelo ni entrenar. Básicamente no puedo hacer nada hasta que se cure todo esto”, manifestó.

Para concluir, Iara subrayó: “Este video es para que sean un poco más conscientes de lo que hacen y las consecuencias que pueden tener sus actos. Personas que son totalmente ajenas pueden quedar así -herida como ella- por sus ocurrencias”.