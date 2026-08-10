Investigan el violento asalto a un conductor para robarle el auto en la Lateral del Acceso Este

La Policía de Mendoza e Investigaciones buscan a los delincuentes que asaltaron al automovilista en Guaymallén.

El episodio tuvo lugar cerca de las 2.50 del domingo en la intersección de la Lateral Sur del Acceso Este y la calle Holmberg, en una zona que cuenta con flujo vehicular continuo pero que, a esa hora de la madrugada, presentaba escaso tránsito. La causa quedó radicada en la jurisdicción de la Comisaría 44° de Guaymallén, cuyos efectivos acudieron al lugar tras la llamada de emergencia.

La maniobra de los motochorros y la intensa búsqueda del vehículo

De acuerdo con las precisiones recabadas por los investigadores, la víctima de 40 años circulaba a bordo de su automóvil Renault Fluence de color azul. De manera imprevista, fue alcanzado por una motocicleta en la que viajaban dos hombres. Los ocupantes del rodado se colocaron a la par del automóvil en movimiento y, exhibiendo un arma de fuego, amenazaron de muerte al conductor para obligarlo a frenar sobre la banquina.