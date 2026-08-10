La Policía de Mendoza y las autoridades judiciales de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén se encuentran abocadas a la investigación de un grave hecho de inseguridad ocurrido durante las primeras horas del domingo en una de las principales vías de ingreso al departamento. Un hombre fue víctima de un violento asalto a mano armada perpetrado por dos delincuentes en moto, quienes le robaron su auto tras amedrentarlo en plena vía pública.
Investigan el violento asalto a un conductor para robarle el auto en la Lateral del Acceso Este
Un conductor de 40 años fue atacado por dos delincuentes en moto en Guaymallén. Le sustrajeron un Renault Fluence azul durante la madrugada
El episodio tuvo lugar cerca de las 2.50 del domingo en la intersección de la Lateral Sur del Acceso Este y la calle Holmberg, en una zona que cuenta con flujo vehicular continuo pero que, a esa hora de la madrugada, presentaba escaso tránsito. La causa quedó radicada en la jurisdicción de la Comisaría 44° de Guaymallén, cuyos efectivos acudieron al lugar tras la llamada de emergencia.
La maniobra de los motochorros y la intensa búsqueda del vehículo
De acuerdo con las precisiones recabadas por los investigadores, la víctima de 40 años circulaba a bordo de su automóvil Renault Fluence de color azul. De manera imprevista, fue alcanzado por una motocicleta en la que viajaban dos hombres. Los ocupantes del rodado se colocaron a la par del automóvil en movimiento y, exhibiendo un arma de fuego, amenazaron de muerte al conductor para obligarlo a frenar sobre la banquina.
Una vez que el vehículo detuvo su marcha, uno de los asaltantes tomó el control del Renault Fluence mientras su cómplice lo escoltaba desde la motocicleta. Ambos delincuentes escaparon del lugar a gran velocidad con dirección al este, perdiéndose de vista en la oscuridad.
Tras el hecho, el automovilista resultó ileso y pudo pedir auxilio para radicar la denuncia correspondiente. En la zona se montó un operativo de patrullaje para intentar dar con el automóvil y con los autores del robo, al tiempo que personal policial analiza las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir la ruta de escape empleada por los sospechosos.
En pocas palabras
- Asalto a conductor: dos delincuentes en moto robaron un Renault Fluence azul en Guaymallén.
- Investigación policial: la Policía de Mendoza y la Oficina Fiscal N° 2 buscan a los asaltantes y el vehículo.
- Hecho de inseguridad: el conductor fue amenazado con un arma de fuego en el Acceso Este durante la madrugada.