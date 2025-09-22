Inicio Policiales asesinato
Tenía 32 años

Investigan el asesinato de un hombre que fue baleado en la cabeza en Godoy Cruz

Tenía 32 años y una extensa lista de antecedentes. El asesinato ocurrió en Godoy Cruz y la víctima fue llevada al Hospital Central donde confirmaron su muerte

Por UNO
La víctima de asesinato en Godoy Cruz fue llevada al Hospital Central donde los médicos confirmaron su muerte. Imagen ilustrativa.
Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en la cabeza, mientras que otro resultó herido de un balazo en un brazo, tras un hecho ocurrido en Godoy Cruz. Los dos fueron trasladados al Hospital Central, donde uno de ellos llegó sin signos vitales. Los pesquisas determinaron que tenía varios antecedentes y que tenía un pedido de captura desde el 2021.

El asesinato ocurrió pasadas las 21 del domingo en el interior del barrio Puesta del Sol, en Godoy Cruz. la Policía llegó al lugar luego de un llamado al 911 que alertó sobre varios disparos y una persona tendida en el suelo.

La Policía encontró a la víctima del asesinato en el interior del barrio Puesta del Sol, de Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

Cuando los móviles llegaron al lugar junto con una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado encontraron a la víctima quien estaba inconsciente tendido en el suelo sobre un gran charco de sangre.

Los médicos detectaron que tenía un disparo en la cabeza y lo trasladaron rápidamente hacia el Hospital Central. Cuando lo bajaron de la ambulancia confirmaron que ya estaba sin vida.

El hombre fue identificado como Leandro Castillo, de 32 años, quien tenía un pedido de captura vigente desde mayo de 2021, y varios antecedentes desde el 2011 por robos agravados, encubrimientos. Es el segundo asesinato en 48 horas.

Un asesinato y un herido en Godoy Cruz

Además del muerto por un disparo en la cabeza, un hombre de 38 años llegó al Centro de Salud de La Estanzuela con una herida de bala en su brazo derecho. Por la herida que tenía fue llevado en ambulancia al Hospital Central.

El herido de 38 años quedó internado fuera de peligro en el Hospital Central, mientras investigan las causas del asesinato del hombre de 32 años. Imagen ilustrativa.

Allí fue identificado y constataron que también tenía varios antecedentes desde el 2006 por robos simples y en tentativa, resistencia a la autoridad, hurto agravado, entre otros delitos.

A pesar del disparo que recibió en su brazo derecho quedó internado fuera de peligro. Los pesquisas buscan todos los indicios para esclarecer el asesinato ocurrido en Godoy Cruz.

