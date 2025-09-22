Investigan el asesinato de un hombre que fue baleado en la cabeza en Godoy Cruz

Cuando los móviles llegaron al lugar junto con una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado encontraron a la víctima quien estaba inconsciente tendido en el suelo sobre un gran charco de sangre.

Los médicos detectaron que tenía un disparo en la cabeza y lo trasladaron rápidamente hacia el Hospital Central. Cuando lo bajaron de la ambulancia confirmaron que ya estaba sin vida.

El hombre fue identificado como Leandro Castillo, de 32 años, quien tenía un pedido de captura vigente desde mayo de 2021, y varios antecedentes desde el 2011 por robos agravados, encubrimientos. Es el segundo asesinato en 48 horas.

Un asesinato y un herido en Godoy Cruz

Además del muerto por un disparo en la cabeza, un hombre de 38 años llegó al Centro de Salud de La Estanzuela con una herida de bala en su brazo derecho. Por la herida que tenía fue llevado en ambulancia al Hospital Central.

Ambulancia El herido de 38 años quedó internado fuera de peligro en el Hospital Central, mientras investigan las causas del asesinato del hombre de 32 años. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Allí fue identificado y constataron que también tenía varios antecedentes desde el 2006 por robos simples y en tentativa, resistencia a la autoridad, hurto agravado, entre otros delitos.

A pesar del disparo que recibió en su brazo derecho quedó internado fuera de peligro. Los pesquisas buscan todos los indicios para esclarecer el asesinato ocurrido en Godoy Cruz.