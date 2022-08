Intento de femicidio en Godoy Cruz: "Ella estaba tirada y él le apuntaba con el arma y la zamarreaba"

"Escuché los gritos de la cuñada de la mujer que empezó a pedir auxilio. Cuando salgo afuera me dijo 'ayudame que la mató'. Ella estaba en el piso tirada y él estaba encima. Con el arma le apuntaba y la zamarreaba", recordó. Luego comenzó a empujarlo y en ese momento vio como era el objetivo de la punta del revólver: "Me salvé de milagro. Gracias a Dios no le salió el disparo. Fue un momento difícil".

► TE PUEDE INTERESAR: Quedó libre el adiestrador de perros Marcos Herrero y esperará el juicio en su casa de Río Negro

En medio de esa secuencia observó a uno de los cuatro hijos de la víctimna, un niño de 12 años, que estaba "llorando con un ataque de pánico terrible". "Lo abracé y ví que agarraba algo con fuerza. Le pregunté qué tenía en la mano y me dio el cargador del arma con todas las municiones. Me dijo 'tomá, salvá a mi mamá'", explicó.

María aseguró que hizo lo posible para evitar que el agresor escapara del lugar y destacó el rápido accionar del personal policial, que llegó a los pocos minutos a la escena y logró la captura de Ernesto Rojas. El hombre quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

La vecina explicó que el hombre tenía varios antecedentes de delitos contra la propiedad pero también de hechos de violencia de género: "Que la Justicia haga lo que tiene que hacer para que no salga más. Ahora le tocó a esta mujer pero nosotros también sufrimos de parte de este hombre. Vivimos con mucho temor". "Ella tenía miedo a denunciarlo porque le decía que la iba a matar a ella y a los cuatro hijos", finalizó.

La mujer quedó internada en el Hospital Central, donde fue intervenida ya que en la secuencia recibió un disparo que atravesó su mandíbula y le produjo pérdida de piezas dentarias. Por cuestión de centímetros el proyectil no atravesó ninguna zona vital del cráneo. Quedó alojada en sala común, fuera de peligro.