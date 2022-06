Intentaba ingresar a la casa de su expareja y se quedó atascado en la chimenea. 

La casa donde ocurrió el hecho se encuentra ubicada en calle Ituzaingó y Belgrano. Una vez que el joven de 23 años queda atrapado comenzó a pedir ayuda. En ese momento la Policía junto a personal de Bomberos llegaron a la casa y lograron rescatar al sujeto, pero rompieron parte de la mampostería de la chimenea. El operativo para sacar al joven duró aproximadamente tres horas.

Sin embargo los medios locales confesaron que no encuentran el motivo por el que el joven quiso ingresar a la fuerza al domicilio. Según informaron el hombre no tenía ninguna orden de restricción que le impidiera acercarse a su ex pareja.

En el hecho intervinieron personal de Bomberos, uniformados de la Comisaría 1º y efectivos del Comando Radioeléctrico. Además, el joven tuvo que ser asistido por personal médico quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.