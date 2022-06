Hermoso gesto de una mujer que fue víctima de una cruel estafa

► TE PUEDE INTERESAR: Estafas millonarias: desbarataron una banda criminal internacional

Este sábado Tamara había recibido un pedido importante el cual despertó el entusiasmo de la joven emprendedora. Un hombre le encargó 20 pizzas para una fiesta.

En ese momento la mujer decide revisar el stock antes de aceptar el pedido. Al requisar los insumos que tenía se da cuenta que no llegaba a cumplir con lo requerido ya que no poseía esa cantidad, pero aun así para no perder al cliente le ofreció 17 pizzas y cuatro docenas de empanadas. Pasó el tiempo, Tamara terminó de preparar la comida, subió la mercadería a dos autos y se dirigió al Parque Industrial para entregarlo.

Perdió todo por la estafa virtual

Pero lo que parecía ser una gran oportunidad al poco tiempo se convirtió en enojo y frustración. Al llegar al domicilio donde tenía que hacer la entrega Tamara se dio cuenta que en el lugar no había ninguna fiesta.

emprendedora 3.jpg Tamara confesó que “después de lo que nos pasó aumentaron los pedidos”.

Tamara relató “El hombre desde el otro lado del teléfono me dijo que aceptaba porque la empresa de catering que había contratado para el evento no le había entregado el pedido. Nunca desconfié de esta persona”.

► TE PUEDE INTERESAR: Voraz incendio en Recoleta: cinco muertos, entre ellos tres menores

Desilusionada y frustrada por lo sucedido caminó de vuelta a su casa. En el viaje tomó la decisión que no iba a vender las pizzas y empanadas que había preparado sino que iba a donar el pedido a un Hospital.

Tras cambiar drásticamente de decisión a las 4 de la madrugada de este domingo dirigió su rumbo al Hospital Heller donde entregó la comida a médicos, enfermeros y pacientes del nosocomio.

De llorar de alegría a llorar de tristeza

Después de hacer la acción solidaria Tamara llega a su casa donde vive con sus padres y tras contarle lo sucedido se dio cuenta que en realidad había sido víctima de una estafa virtual y que el sujeto que le había hecho el gran pedido le robó todo el dinero. La joven emprendedora contó que “el hombre que llamó le dijo a mi mamá que iba a hacer la transferencia a la cuenta de Mercado Pago y le envió un código que mi mamá le reenvió y así le vació la cuenta”.

emprendedora de pizza.jfif Tamara tomó la decisión de donar el pedido a un Hospital.

Por otro lado, contó que con su novio estaban pagando un terreno y relató que con el dinero que tenían ahorrado en su cuenta de Mercado Pago llegaba a pagar la cuota de este mes. “Pasé de llorar de alegría a llorar de tristeza” relató.

► TE PUEDE INTERESAR: Encontraron un auto prendido fuego en Las Heras con un cadáver en el baúl

La Policía informó que el teléfono desde el cual se realizó la llamada tenía característica de Buenos Aires. Además, confesaron que es probable que la comunicación se haya hecho desde una cárcel.

Sin embargo, Tamara agradeció el apoyo que tuvo de la gente tras el triste episodio vivido, “después de lo que nos pasó aumentaron los pedidos”, confesó.