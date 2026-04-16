El Servicio Penitenciario realizó este jueves un operativo de requisa en el Complejo San Felipe, donde secuestró celulares, droga y dinero en efectivo, en el contexto de controles internos planificados.
Incautaron celulares, más de 300 gramos de marihuana y 100 de cocaína en el Complejo San Felipe
El operativo se realizó en distintos sectores del complejo penitenciario y permitió incautar marihuana, cocaína y 40 celulares
El procedimiento se realizó en distintos sectores del establecimiento bajo la intervención de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), un cuerpo especializado en reforzar la seguridad dentro de las unidades penales.
Como resultado del operativo, el personal incautó 40 celulares, 331,7 gramos de marihuana y 101,3 gramos de cocaína. También secuestraron dinero en efectivo, cuya procedencia es investigada.
Desde el sistema penitenciario indicaron que estos procedimientos forman parte de un esquema de controles más estrictos que apunta a detectar y evitar la circulación de elementos prohibidos dentro de los penales.
Refuerzo de controles en las cárceles
La problemática de la criminalidad dentro de los establecimientos penitenciarios forma parte de una agenda común a nivel nacional. En ese contexto, autoridades de distintas provincias vienen coordinando estrategias para endurecer los controles y limitar el accionar delictivo desde el interior de las cárceles.
Uno de los puntos de análisis fue el impacto de la pandemia, período en el que -según evaluaciones oficiales- se relajaron algunos controles, lo que facilitó el ingreso y circulación de dispositivos y sustancias ilegales.
A partir de ese diagnóstico, avanzaron en la implementación de medidas más estrictas, entre ellas operativos focalizados y regímenes especiales como el de Muy Alto Perfil (MAP), destinados a internos de alta peligrosidad.
En Mendoza, estas políticas se complementan con requisas periódicas a cargo de cuerpos especializados como FORMA, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la actividad delictiva dentro de los penales.