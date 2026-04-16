Incautaron celulares, más de 300 gramos de marihuana y 100 de cocaína en el Complejo San Felipe

Labradoras perros Servicio Penitenciario 5 Incautaron más de 300 gramos de marihauna y más de 100 de cocaína en una requisa. Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Mendoza

Desde el sistema penitenciario indicaron que estos procedimientos forman parte de un esquema de controles más estrictos que apunta a detectar y evitar la circulación de elementos prohibidos dentro de los penales.

Refuerzo de controles en las cárceles

La problemática de la criminalidad dentro de los establecimientos penitenciarios forma parte de una agenda común a nivel nacional. En ese contexto, autoridades de distintas provincias vienen coordinando estrategias para endurecer los controles y limitar el accionar delictivo desde el interior de las cárceles.

Uno de los puntos de análisis fue el impacto de la pandemia, período en el que -según evaluaciones oficiales- se relajaron algunos controles, lo que facilitó el ingreso y circulación de dispositivos y sustancias ilegales.

A partir de ese diagnóstico, avanzaron en la implementación de medidas más estrictas, entre ellas operativos focalizados y regímenes especiales como el de Muy Alto Perfil (MAP), destinados a internos de alta peligrosidad.

En Mendoza, estas políticas se complementan con requisas periódicas a cargo de cuerpos especializados como FORMA, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la actividad delictiva dentro de los penales.