Inauguran un mural por Miguel Bru, el estudiante asesinado por policías

El rostro de Miguel Bru, su bicicleta y su perro son los dibujos principales plasmados en esa pared, donde no faltan alusiones a la búsqueda del estudiante, ya que se ve una vela encendida con la pregunta tantas veces pintadas en otras paredes de la capital bonaerense: "¿dónde está Miguel?".

"Es una emoción enorme inaugurar ese mural donde se lo ve a Miguel en esa eterna juventud en que quedó varado, esa vida truncada por las fuerzas de seguridad, es muy impactante", explicó a Télam Jorge Jaunarena, Secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

Destacó que el mural "es una obra al servicio de la memoria, para recordar lo que pasó con Miguel y lo que es el gatillo fácil y la violencia institucional en Argentina, y para seguir insistiendo con la pregunta y el reclamo de saber dónde está Miguel".

Miguel Bru desapareció luego de denunciar a efectivos de la Comisaría 9ª de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y comenzar a ser amenazado y hostigado para que retirara esa acusación.

Según se acreditó en el juicio, el joven fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional entre las 19 y las 20, donde fue visto por última vez mientras era torturado.

En 1999, en un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua el ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel; y el sargento Justo López, por el homicidio y desaparición; mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.

En estos 28 años ya se realizaron más de 39 rastrillajes de búsqueda por lo que su familia y la Asociación reclaman que el único detenido en la actualidad, Justo José López, el resto de los policías implicados en la desaparición, o cualquier persona que pueda brindar algún dato, cooperen para poder encontrarlo.

Además, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar su cuerpo.