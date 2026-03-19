Imputaron a una mujer y buscan a 6 hombres por el crimen de un joven padre en El Borbollón

Fuentes judiciales detallaron que hay 6 hombres identificados y con pedido de captura por el crimen en El Borbollón.

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Crimen en El Borbollón

Leandro Ontivero no vivía en el barrio Buena Vista de Las Heras donde finalmente se terminó concretando el crimen. El joven, padre de una niña de 6 años, se encontraba en ese lugar visitando a su madre quien si residía allí.

Pasada la medianoche, en los primeros minutos del miércoles 18 de marzo, mantuvo una discusión con otro grupo de personas con quien la familia ya tenía problemas desde el domingo por la noche. El motivo: un chancho, un animal que suele decir presente en corrales de esa zona de Las Heras. Todavía no está claro si hubo un intento de robo del cerdo o en realidad se escapó. Para los asesinos fue motivo suficiente para esgrimir un arma de fuego y efectuar al menos 3 disparos.

Una de las balas impactó en el cuello de Leandro Ontivero. La víctima del crimen alcanzó a correr unos metros pero cayó desplomado. A los pocos segundos perdió al vida, tal como constató una ambulancia del Servicio de Emergencias Médico que llegó hasta el lugar.