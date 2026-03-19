Camila Alexandra Ortize es la primera sospechosa formal por el crimen de Leandro David Ontivero, el joven padre de 23 años que fue baleado en el cuello el miércoles pasado en El Borbollón, Las Heras. La mujer fue imputadoa en el expediente y permanecerá detenida, l menos durante los próximos días. Buscan a otros 6 sospechosos.
Imputaron a una mujer y buscan a 6 hombres por el crimen de un joven padre en El Borbollón
Camila Ortiz fue acusada formalmente por el crimen de Leandro Ontivero (23), ocurrido tras una discusión vecinal por el robo de un chancho
Tras el crimen de Leandro Ontivero, en los primeros minutos del miércoles en Las Heras, una mujer y un hombre habían sido detenidos tras una serie de allanamientos que se realizaron en el mismo barrio donde ocurrió el hecho de sangre.
Luego de analizar las pruebas en el expediente, especialmente las declaraciones testimoniales, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta definió la imputación de la mujer Fue acusada como coautora de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ordenó que continúe detenido mientras avanza la investigación. En tanto que el hombre terminó recuperando su libertad.
Fuentes judiciales detallaron que hay 6 hombres identificados y con pedido de captura por el crimen en El Borbollón.
Crimen en El Borbollón
Leandro Ontivero no vivía en el barrio Buena Vista de Las Heras donde finalmente se terminó concretando el crimen. El joven, padre de una niña de 6 años, se encontraba en ese lugar visitando a su madre quien si residía allí.
Pasada la medianoche, en los primeros minutos del miércoles 18 de marzo, mantuvo una discusión con otro grupo de personas con quien la familia ya tenía problemas desde el domingo por la noche. El motivo: un chancho, un animal que suele decir presente en corrales de esa zona de Las Heras. Todavía no está claro si hubo un intento de robo del cerdo o en realidad se escapó. Para los asesinos fue motivo suficiente para esgrimir un arma de fuego y efectuar al menos 3 disparos.
Una de las balas impactó en el cuello de Leandro Ontivero. La víctima del crimen alcanzó a correr unos metros pero cayó desplomado. A los pocos segundos perdió al vida, tal como constató una ambulancia del Servicio de Emergencias Médico que llegó hasta el lugar.