Imputaron al detenido por el femicidio de Karen Ríos y arriesga la pena de prisión perpetua

El lunes el imputado entró en la casa de su ex pareja, en Rivadavia, cuando todos dormían. Atacó a puñaladas a su ex cuñada de 20 años, creyendo que era su ex pareja, con quien tenía un hijo. Además hirió a dos hermanas y a la madre de la víctima. Fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho.

El detenido fue identificado por Jaquelina, una tía de la víctima fatal que habló con Radio Nihuil. La mujer aseguró que Sosa entró en la casa y fue directamente a la habitación donde sabía que dormía su ex pareja, llamada Melisa, pero ella no estaba. En su cama estaba acostada Karen, una hermana más chica de Melisa, quien fue atacada por su ex cuñado.

Marcha por Karen6.jpg Más de 500 personas marcharon el lunes en Rivadavia para pedir justicia por el femicidio de Karen Ríos.

La madre de Karen, Adriana Salguero, de 47 años, evoluciona bien luego de haber sido apuñalada en el pecho y en el cuello pero sigue internada en terapia intensiva del hospital Saporiti, de Rivadavia. Esperan que esté en condiciones de declarar.

El parte médico de este martes del Saporiti indicó que la madre de la víctima fatal sigue en terapia intensiva estable y con una buena evolución. Mientras, su hija de 16 años, quien sufrió una herida en su antebrazo derecho está fuera de peligro y permanece en sala común. Ambas "reciben contención y acompañamiento del servicio de salud mental del nosocomio".

Las heridas mortales que recibió Karen Ríos

El cuerpo de la joven de 20 años, ex cuñada de Hugo Sosa, estaba tendido en el suelo de una de las tres habitaciones de la casa, donde se cree que fue atacada. Tenía cuatro heridas de arma blanca en su cuerpo, tres de ellas en el hombro y brazo izquierdo, mientras que una más en la parte izquierda de su pecho, a la altura de su mama, la cual habría causado su muerte.

De sus manos rescataron pelo que sería de su agresor, por lo que las muestras serán cotejadas con el ADN del sospechoso, al igual si hallaron rastros de piel debajo de sus uñas.

