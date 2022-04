Hallaron muerta a una mujer en El Challao y su ex marido quedó detenido

Luego de este hallazgo el ex marido de Oliva, Mario Ricardo Castro Herrera (55), quedó detenido e investigan si es el autor del femicidio.

Femicidio-La-Favorita-El-Challao1.jpg

El pasado martes, una hija María fue a la Oficina Fiscal Nº 2 de la Comisaría Sexta y denunció que desde el lunes no sabían nada de su madre.

Declaró que que uno de sus hermanos había almorzado con ella el lunes y después de eso no supieron más nada de ella. Con el correr de las horas la preocupación aumentaba y fueron a su vivienda y constataron que ella no estaba. Si bien no faltaba nada de sus pertenencias, no estaba una riñonera (que usaba cada vez que salía) y el celular.

Te puede interesar: Declararon los jóvenes agredidos por la Policía en Godoy Cruz y buscan individualizar a los efectivos

Siguiendo con el relato de la hija, aseguró que la llamaron insistentemente y el celular siempre daba apagado. Dijo que sus padres estaban separados hace un año y tres meses y que su papá había estado muy deprimido por la separación.

Actualmente no sabían si la mujer tenía otra pareja y relató que no tenía problemas con nadie. También comentó que trabaja como empleada doméstica en una casa de Guaymallen.

El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para someterlo a la necropsia. Los investigadores buscan saber cómo fue ultimada Oliva, dato que aún no se conoce.