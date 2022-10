Hallaron cocaína en la sangre de uno de los policías denunciados por una chica de 15 años

El resultado fue que el auxiliar, quien estaba como chofer del móvil, tenía 1,4 gramos de alcohol en sangre, y además, encontraron cocaína en sus sistema. La ley de tránsito de Mendoza expresa que los choferes con licencia de conducir en categoría profesional no pueden tomar ni una sola gota de alcohol al momento de manejar. Fuera de esto, también es una falta administrativa grave, ya que los policías son funcionarios públicos que visten un uniforme y tienen un arma de fuego provista por el mismo Estado.

En el caso del subcomisario, quien estaba de Motorola II, es decir que estaba a cargo de todos los policías de Maipú en la noche del domingo y madrugada del lunes, tenía 1,6 gramos de alcohol en sangre.

Por esta falta administrativa, la Inspección General de Seguridad, pasó a disponibilidad a los dos policías, es decir que no pueden trabajar por un tiempo determinado por las autoridades, no pueden realizar servicios extraordinarios, no tienen su arma reglamentaria ni chaleco antibalas, y cobrarán solo un poco más de la mitad de su sueldo, mientras se lleva adelante la investigación.

Comisaría Maipú.JPG En la Fiscalía número 10 de Maipú se hizo la denuncia.

Tanto el auxiliar como el subcomisario fueron notificados que quedan desafectados y deben comenzar un tratamiento psicológico. Además, fueron citados para presentar sus descargos ante la IGS la semana que viene, un derecho que tienen por ley. Una vez que el organismo se resuelva, las penas pueden ir desde días de suspensión hasta la expulsión de la fuerza de seguridad de Mendoza.

Aplicación de protocolo a los policías denunciados

Inmediatamente después de la denuncia de la joven de 15 años, la IGS ordenó la aplicación del protocolo para ambos efectivos. Esto es que les retira el chaleco antibalas y el arma de fuego reglamentaria, deben ir a trabajar sin su uniforme, y solo pueden realizar tareas administrativas.

Luego de esto, el subcomisario se presentó a trabajar el miércoles a la comisaría de Coquimbito, lo que generó malestar entre los policías de Maipú, quienes entendieron que seguían bajo el "cuidado" de sus jefes.

Pero este jueves los dos efectivos comenzaron en nuevos destinos. El subcomisario fue trasladado a la Comisaría 33, en el barrio San Martín, de Capital, mientras que el auxiliar fue llevado a la Comisaría 5, en la calle Juan B. Justo de la Quinta Sección, también en Capital.

Los dos ingresaron con uso restringido de sus armas, es decir que sólo pueden portarlas mientras están en su horario de trabajo, pero al momento de irse deben dejarlas en la dependencia junto con el chaleco antibalas.

Estos nuevos destinos quedaron sin efecto al mediodía de este jueves luego que la IGS ordenó su pase a disponibilidad.

La denuncia

El lunes cerca de las 6 una chica de 15 años llamó al 911 y dijo que dos policías en la zona de Gutiérrez tomaban cerveza Corona cuando estaban dentro de un móvil.

Le preguntaron a ella y a sus dos amigas de la misma edad, si tenían novio y si querían que las llevaran al parque Norte, en Maipú. Luego pusieron contra el móvil a un amigo que estaba con las chicas, a quien después de requisarlo le ofrecieron marihuana para fumar.

Poco más tarde, la misma adolescente se presentó con su madre para formalizar la denuncia en la Oficina Fiscal Nº 10.