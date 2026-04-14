Una pareja fue condenada a tres años de prisión condicional por golpear y herir de gravedad a su bebé de ocho meses. El caso ocurrió en Salta y ambos progenitores escucharon la sentencia este lunes.
Golpearon de manera salvaje a su bebé de 8 meses y no irán a la cárcel
Una pareja, ambos de 25 años, golpearon de manera brutal a su bebé, quien llegó al hospital con heridas de gravedad. Ambos fueron fenunciados por una médica
Los hechos se registraron en marzo de este año, cuando la víctima fue trasladada al Hospital Materno Infantil por heridas de gravedad, motivo por el que una médica radicó la denuncia pertinente y se inició una investigación.
La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, a cargo del fiscal Federico Gabriel Portal y la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, determinó que los progenitores golpearon a su hija en un contexto de vulnerabilidad.
A través de un juicio abreviado, el juez Ignacio Colombo declaró a los jóvenes culpables por ser autores del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y suprimió la responsabilidad parental respecto del vínculo con la menor,.
El magistrado dictó una sentencia de tres años de cárcel de ejecución condicional y el padre, además, fue condenado por coacciones en perjuicio de un familiar, considerado testigo fundamental en el expediente.
Los involucrados deberán cumplir reglas de conducta por el plazo de cuatro años, que serán supervisadas por las autoridades.