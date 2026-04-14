Golpearon de manera salvaje a su bebé de 8 meses y no irán a la cárcel

Los hechos se registraron en marzo de este año, cuando la víctima fue trasladada al Hospital Materno Infantil por heridas de gravedad, motivo por el que una médica radicó la denuncia pertinente y se inició una investigación.

La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, a cargo del fiscal Federico Gabriel Portal y la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, determinó que los progenitores golpearon a su hija en un contexto de vulnerabilidad.