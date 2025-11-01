Hannah Upp es una docente de Nueva York que se hizo tristemente célebre por desaparecer. Pero no sólo una vez, sino en 3 ocasiones. Y la última de ellas, fue definitiva. Al menos hasta ahora. Pero todo se debe una patología mental.
Fuga disociativa: la patología por la que una docente despareció en 3 ocasiones
En la última de las desapariciones, la mujer no volvió a ser encontrada y su paradero es un misterio
La docente de Estados Unidos desapareció misteriosamente 3 veces durante casi una década debido a una rara condición llamada fuga disociativa, que causa pérdida repentina de memoria y deambulación.
Sin embargo, la última de las desapariciones coincidió con dos intensos huracanes que ocurrieron hace casi 10 años en unas islas de Estados Unidos. Y desde entonces, no volvió a ser vista.
Las 3 desapariciones de la docente
Su primera desaparición ocurrió en 2008, cuando salió a correr en la ciudad de Nueva York y se esfumó durante casi 3 semanas. Tras un gran operativo de búsqueda, fue encontrada viva, desorientada y flotando en el río Hudson.
Los médicos determinaron que había experimentado un estado de fuga disociativa, dejándola sin memoria del tiempo que estuvo desaparecida, por lo que nunca se pudo determinar qué hizo durante todo ese tiempo.
En 2013, Hannah Upp desapareció de nuevo mientras vivía en Maryland, pero fue encontrada sana y salva 2 días después. A pesar de estos episodios, continuó dando clases como docente y posteriormente aceptó un trabajo en las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Pero ya el 14 de septiembre de 2017, desapareció por tercera y última vez. La última vez que fue vista fue nadando en una playa cercana de esas islas. Su auto, sus llaves, su ropa y sus pertenencias fueron encontrados cerca, pero nunca más se la volvió a ver.
Su desaparición ocurrió poco después del huracán Irma y justo antes del huracán María, que devastó la isla y dificultó gravemente los esfuerzos de búsqueda de la docente.
Las autoridades de Estados Unidos y su familia consideraron varias posibilidades sobre la desaparición: que se ahogó, que quedó atrapada en la tormenta o que entró en otro estado de fuga y se alejó. Nada fue confirmado y desde entonces su paradero es un misterio.