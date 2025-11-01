Fuga disociativa: la patología por la que una docente despareció en 3 ocasiones

docente desaparecida 2 La docente fue declarada desaparecida en 3 ocasiones.

Las 3 desapariciones de la docente

Su primera desaparición ocurrió en 2008, cuando salió a correr en la ciudad de Nueva York y se esfumó durante casi 3 semanas. Tras un gran operativo de búsqueda, fue encontrada viva, desorientada y flotando en el río Hudson.

Los médicos determinaron que había experimentado un estado de fuga disociativa, dejándola sin memoria del tiempo que estuvo desaparecida, por lo que nunca se pudo determinar qué hizo durante todo ese tiempo.

En 2013, Hannah Upp desapareció de nuevo mientras vivía en Maryland, pero fue encontrada sana y salva 2 días después. A pesar de estos episodios, continuó dando clases como docente y posteriormente aceptó un trabajo en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

docente desaparecida Desde 2017 que no se sabe nada de la mujer desaparecida.

Pero ya el 14 de septiembre de 2017, desapareció por tercera y última vez. La última vez que fue vista fue nadando en una playa cercana de esas islas. Su auto, sus llaves, su ropa y sus pertenencias fueron encontrados cerca, pero nunca más se la volvió a ver.

Su desaparición ocurrió poco después del huracán Irma y justo antes del huracán María, que devastó la isla y dificultó gravemente los esfuerzos de búsqueda de la docente.

Las autoridades de Estados Unidos y su familia consideraron varias posibilidades sobre la desaparición: que se ahogó, que quedó atrapada en la tormenta o que entró en otro estado de fuga y se alejó. Nada fue confirmado y desde entonces su paradero es un misterio.