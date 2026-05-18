Fue confirmada la condena a prisión perpetua del podólogo mendocino que asesinó a su esposo

Juicio al podòlogo mendocino.jpg La condena a prisión perpetua para el podólogo mendocina fue confirmada.

La mecánica del crimen y los videos clave

Según dio por probado la Justicia, el acusado sustraía envases de suero del sanatorio, los rellenaba con alcoholes pesados (metanol y etilenglicol) en el exterior y los reingresaba ocultos en su mochila para luego intercambiarlos por la medicación real de la víctima.

La defensa intentó argumentar que el deceso pudo deberse a un virus o bacteria, pero Casación rechazó los planteos. El juez Horacio Días destacó el análisis minucioso de las cámaras de seguridad de la habitación de terapia intensiva, las cuales registraron las maniobras espurias de Berjeli en perfecta correlación con el drástico empeoramiento de los cuadros de acidosis metabólica que le causaron la muerte a Guzmán Jaque el 12 de enero de 2020.

Posterior a su muerte, el podólogo cremó el cuerpo a las 48 horas para intentar ocultar el rastro del veneno y evitar la autopsia.

El caso

El podólogo se casó con su pareja, el ciudadano chileno Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque, el 16 de septiembre de 2019. Ambos convivían en un inmueble de la calle Thames al 100 del barrio porteño de Villa Crespo, donde también vivía la madre de la víctima.

Berjeli conoció a la víctima por internet entre abril y mayo de 2019 e iniciaron un vínculo amoroso a distancia. Tras verse en dos oportunidades, se casaron en septiembre de 2019.

En diciembre de ese año, Guzmán Jaque fue hospitalizado de urgencia en dos oportunidades. En la primera, tras llegar al hospital con “malestar general, debilidad corporal y mareos”, se detectó finalmente un cuadro de acidosis metabólica e insuficiencia renal. El 14 de diciembre de 2019 fue dado de alta por la mejoría que presentaba, pero tan solo dos días después ingresó al Hospital Anchorena con síntomas similares.

Entre el 22 y el 24 de diciembre la víctima mostró una notable mejoría, lo que lo llevó a estar en “óptimo estado clínico”. Sin embargo, dos días después sufrió una “acidosis metabólica severa con sospecha de convulsiones”, que requirió sedación y entubación.

El tribunal había destacado en el fallo (algo que retomaron los jueces de Casación) que Guzmán Jaque era visitado ininterrumpidamente por Berjeli, que ingresaba a la habitación en distintos días y horarios, pues el hospital tenía una política de visita abierta.

También quedó comprobado que hay filmaciones desde el 4 de enero de 2020 donde se ve al imputado manipulando los sueros colocados a Guzmán, una maniobra que repitió en los días subsiguientes y hasta el 11 de enero inclusive.