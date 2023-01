Fernando Báez Sosa: Luciano Pertossi rompió el silencio para contradecir a testigos

"Lucano Pertossi quiere hacer una declaración", dijo el defensor Hugo Tomei, interrumpiendo la exposición de los testigos, a quienes el tribunal les solicitó que se retiraran de la sala para darle la palabra al imputado.

Embed

Fue entonces que Pertossi se levantó y se sentó frente a los jueces para hacer esa aclaración y adelantar que no iba a responder las preguntas que le hizo en ese momento uno de los fiscales, Gustavo García.

►TE PUEDE INTERESAR: Fernando Báez Sosa: había ADN de Blas Cinalli en un dedo meñique de la víctima

"Yo aclaré eso. No quiero responder ninguna otra pregunta. No se molesten en hacer otra pregunta. No voy a responder", esgrimió en su escueta declaración ante los jueces.

Caso-Fernando-Baez-Sosa-Luciano-Pertossi1.jpg Luciano Pertossi levantó sorpresivamente la mano para pedir la palabra mientras se exhibía un video.

El fiscal insistió en preguntar quién era entonces la persona vestida de negro que aparecía en los videos exhibidos durante la audiencia, a lo que el rugbier reiteró: "No voy a responder".

Caso Fernando Báez Sosa: es la primera vez que un rugbiers realiza una declaración

La declaración del más chico de los imputados Pertossi es la primera que realiza uno de los rugbiers acusados durante el debate oral al que son sometidos por el crimen del estudiante de abogacía.

►TE PUEDE INTERESAR: Uno de los rugbiers no recibió familiares ni en el juicio ni en la cárcel

También fue esta la primera vez que los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, tuvieron frente a ellos hablando a uno de los acusados.

A partir del testimonio conjunto de los peritos Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Bruzzese, especializados en análisis facial forense, se logró determinar la ubicación en el lugar del ataque de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Juicio Thomsen golpiza.jpg El video que se reprodujo en la sala fue para identificar a los rugbiers en el momento de la golpiza a Fernando Báez Sosa.

Los peritos precisaron que en los videos también pudo identificarse a Alejo Milanessi (22), imputado en el inicio de la investigación y sobreseído en abril de 2021.

Además, señalaron que también fue reconocido en el lugar, sobre la vereda y a pocos metros del cuerpo de la víctima, Tomás Colazzo (19), un amigo de los acusados a quien el particular damnificado apuntó siempre como "el sospechoso número 11"; quien era menor de edad al momento del homicidio.

►TE PUEDE INTERESAR: Fernando Báez Sosa: la huella en la cara del joven fue realizada con la zapatilla que usó Thomsen

Por pedido del abogado defensor Tomei, en la jornada de de este jueves las sillas en las que se ubican los ocho imputadas fueron corridas unos metros más adelante y al centro de la sala de audiencias, para que los rugbiers tuvieran una mejor visión de la pantalla donde fueron exhibidos los videos.

Juicio los rostros de los acusados.jpg Luciano Pertossi, uno de los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, declaró por primera vez en el juicio.

Durante la reproducción de los mismos, y en el momento que eran interrogados los peritos, Luciano Pertossi fue el acusado que se mostró más inquieto hasta el momento que levantó la mano y su abogado pidió que declare.