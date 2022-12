Femicidio: una joven fue estrangulada y por el crimen detuvieron a su ex pareja

Alrededor de las 4, la chica había acudido como de costumbre para quedarse con los niños, para que su ex pareja se dirigiera a su trabajo. Tres horas más tarde, el joven pidió ayuda a un vecino que vive en el piso superior sobre su casa porque había encontrado a su ex mujer muerta, por lo que el hombre llamó al teléfono de emergencias 911.

Aseguró que había regresado al domicilio porque perdió la combi y sufrió un intento de asalto.

“Él (Romero) me dijo que era un robo, que forzaron y entraron. Me preguntó si escuchamos algo. La verdad no escuchamos nada. Escuchamos que subió rápido y me avisó que le entraron a robar”, explicó este martes un vecino.

“Los chicos se quedaron con nosotros hasta que vino la asistente social. Por suerte no se dieron cuenta lo que pasó”, añadió.

De acuerdo con el vecino llamado Carlos, pudo observar personalmente que la chica fue encontrada desnuda "boca arriba y había cosas tiradas, un gran desorden", indicó a Telefe. Según trascendió, la Policía detectó signos de que la joven había sido estrangulada y tenía signos de haber ofrecido una tenaz resistencia a un ataque.

A los investigadores que llegaron al lugar, no les cerró el relato de la ex pareja de la víctima, por lo que el joven quedó detenido.

Según se conoció, el joven presentaba rasguños compatibles con una posible lucha con la mujer. Si bien no se conocían antecedentes de denuncias por violencia de género, hay testimonios que indican que existieron hechos de esa naturaleza en el seno de la pareja.

Los peritos también hallaron en la escena del crimen una sábana con manchas de sangre.

Femicidio joven murió asfixiada.jpg Los peritos de Policía Científica encontraron sábanas con manchas de sangre dentro de la casa, en Quilmes

“Hay una cámara que captó la llegada de la joven a la casa, pero no se lo ve a él salir de la misma”, agregó un investigador consultado.

Fuentes judiciales confirmaron que el resultado preliminar de autopsia indicó que Digliglio murió a causa de una asfixia mecánica.

“Le puso algo que le obstruyó las vías respiratorias como puede ser una almohada o boca abajo contra el colchón”, indicó un vocero judicial.

Por todo ello, el fiscal Conde dispuso la aprehensión del custodio por el delito de “homicidio agravado por mediar relación de pareja”, y lo indagará en las próximas horas.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación contabilizaba 231 crímenes motivados por el género desde el 25 de noviembre del 2021 a la fecha, que incluyen 190 femicidios directos, 22 vinculados, 6 personas Trans y 13 suicidios feminicidas.