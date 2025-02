Femicidio: una filmación complicó a la pareja de la mujer encontrada muerta en Junín

muerte mujer junin femicidio 2.jpg Valeria Speziale, de 44 años, fue encontrada muerta en Junín e investigan un posible femicidio.

Lo primero que hicieron los investigadores fue ir en busca de su pareja, luego de saber que fue la última persona con quien estuvo la víctima. Él contó su versión, pero de todas formas quedó detenido como sospechoso por femicidio.

Toma cada vez más fuerza el posible femicidio

A medida que avanzó la investigación, supieron que Valeria Speziale tenía un pie esguinzado y usaba una bota ortopédica, por lo que mucho no podía movilizarse por sí sola.

Además, encontraron una cámara de seguridad que captó el momento en que la mujer y su pareja circulaban en moto por las inmediaciones de calle Chileno Herrera, a 100 metros de Orfila, en La Colonia, Junín.

muerte mujer junin asesinato 2.jpg La pareja de Valeria Speziale fue detenida y es investigada por posible femicidio en Junín.

A partir de ese momento la pareja de Speziale quedó completamente en la mira de los investigadores, por lo que continúa detenido y buscan otros indicios para imputarlo.

Otro detalle que llamó la atención en la causa de la muerte de Valeria, madre de dos nenes pequeños, es que no quiso recibirlos en la noche del domingo luego de haber estado el fin de semana con su padre.

Esa noche, los chicos se quedaron con su papá, quien al llevarlos nuevamente con su madre en la mañana del lunes, tampoco los quiso recibir.

De posible suicidio a un presunto femicidio

La primera versión que se conoció fue que la supuesta víctima de femicidio estaba depresiva y ya había tenido algunos intentos de quitarse la vida.

Como no se sentía bien en el último tiempo, el ex marido y padre de sus hijos, creyó que no quiso recibir a sus hijos por esta misma causa.

muerte mujer junin femicidio.jpg Allegados de la víctima de presunto femicidio indicaron que estaba depresiva y había intentado quitarse la vida.

Pero, sus familiares declararon ante la Justicia, que en varias oportunidades Valeria había expresado que se quitaría la vida y dio detalles de cómo lo haría. Casualmente había puesto como escenario la central hidroeléctrica de Junín.

Debido a eso, pensaron que se habría quitado la vida, pero al encontrar las imágenes en las que estaba con su pareja en ese mismo lugar, la causa dio un giro hacia posible femicidio, y ahora el principal sospechoso deberá explicar qué pasó allí.