Femicidio en Mendoza: un hombre confesó que mató a su ex mujer y arrojó el cuerpo en El Challao

"Todo comienza con una averiguación de paradero el 5 de abril por denuncia de una hija de la víctima", comenzó explicando la funcionaria judicial. "Nosotros seguimos la investigación -amplió Ríos- hasta el día de la fecha (por este jueves) en que la misma denunciante contó que su padre le dijo que había estado con la mujer buscada y que habrían discutido".

La investigadora indicó que "íbamos a citar al hombre por lo que nos constituimos en su domicilio para un allanamiento autorizado por la juez Natacha Cabeza. Allí estaba Mario Castro quien me hizo manifestaciones directamente a mí a pesar de que le dije que esperara a comunicarse con sus defensores. El hombre dijo que fue él el autor del crimen y que tiró el cuerpo en Papagallos".

También señaló la fiscal que "estamos investigando si esto tiene relación con la denuncia que hizo un muchacho que bajaba por la zona y vio a una pareja discutir y que el hombre le habría dado un puntazo a la mujer".

Consultada sobre la calificación del hecho, Claudia Ríos no dudó: "Es femicidio agravado por relación de pareja y violencia de género".

El cadáver de la mujer de 52 años fue encontrado en la zona de El Challao en la mañana de este jueves. Sus hijos fueron los que denunciaron que la mujer estaba desaparecida.

La denuncia

El pasado martes, una hija María fue a la Oficina Fiscal Nº 2 de la Comisaría Sexta y denunció que desde el lunes no sabían nada de su madre.

Declaró que que uno de sus hermanos había almorzado con ella el lunes y después de eso no supieron más nada de ella. Con el correr de las horas la preocupación aumentaba y fueron a su vivienda y constataron que ella no estaba. Si bien no faltaba nada de sus pertenencias, no estaba una riñonera (que usaba cada vez que salía) y el celular.

Siguiendo con el relato de la hija, aseguró que la llamaron insistentemente y el celular siempre daba apagado. Dijo que sus padres estaban separados hace un año y tres meses y que su papá había estado muy deprimido por la separación.

Actualmente no sabían si la mujer tenía otra pareja y relató que no tenía problemas con nadie. También comentó que trabaja como empleada doméstica en una casa de Guaymallen.

El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para someterlo a la necropsia. Los investigadores buscan saber cómo fue ultimada Oliva, dato que aún no se conoce.