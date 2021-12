Fabián Gianola fue beneficiado con la falta de mérito

Fabian Gianola.jpg

El actor se negó a declarar cuando fue citado a declaración indagatoria, pero posteriormente presentó un escrito en el que negó los hechos y atribuyó las acusaciones a un desequilibrio psiquiátrico de sus acusadoras.

En 2018, meses después de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, Fernanda Meneses presentó una denuncia penal contra Gianola, su excolega y amigo durante casi 20 años, por "comisión del delito de abuso sexual". La mujer tomó la decisión de hacer pública dicha denuncia y el actor utilizó eso en su defensa.

Fabián Gianola rompió el silencio

Fabian Gianola rompió el silencio y grabó dos videos con un contundente descargo.

“Primero, no tengo seis denuncias penales. Tengo 2 unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron”, comienza explicando Gianola en uno de los videos emitidos en Intrusos.

“La primera es una que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero para no ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó a mí y a mis hijos. Finalmente, no acepté la extorsión, y me denunció. Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor”, señaló.

“La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, siempre rodeados de gente y también, todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno que era su pareja”, agregó el actor.