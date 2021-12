Fabián Gianola podría ir preso por abuso sexual

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", asegura Meneses.

Este viernes, en Nosotros a la mañana (El Trece) retomaron el caso para anunciar que Fabián Gianola sería citado a una declaración indagatoria por este caso. "Es más, dicen que la fiscalía pediría su detención una vez que se fije fecha de citación", revelaron en el programa.

Sandra Borghi contó que había intentado comunicarse con el actor para que pudiera dar su versión de los hechos pero él señaló: "Me agradeció por la pregunta pero me aclaró que su abogado no lo deja decir nada por el momento".

Gustavo D´Elía, abogado elegido por las denunciantes, aseguró que habría más mujeres que podrían dar testimonio pero no lo hacen por miedo. "Muchas temen quedarse sin trabajo en el medio o tener consecuencias peores".