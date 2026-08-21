El desgarrador testimonio de Juan Aguirre, abuelo paterno de Izán Aguirre (6), dio un giro dramático a la causa que investiga la muerte del menor en la localidad de San Justo, Santa Fe. Al notar que su nuera de 28 años y su nieto no llegaban a almorzar como tenían previsto, el hombre acudió a la vivienda ubicada sobre la calle Sylvestre Begnis y se encontró con una escena traumática: la mujer sostenía en brazos al niño, quien ya no presentaba signos vitales.
"Estaba poseída": el abuelo del nene de 6 años muerto contó lo que vio cuando lo encontró con su madre
Juan Aguirre relató el aterrador momento en el que halló a su nuera sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de Izán en San Justo. La autopsia confirmó que el menor murió por asfixia
"No era ella": la reconstrucción del hallazgo en San Justo
En declaraciones a medios locales, Aguirre reconstruyó los primeros minutos tras abrir la puerta del domicilio y describió el estado de severa alteración en el que se encontraba la joven, quien no registraba antecedentes de violencia ni adicciones en el entorno familiar.
- Comportamiento alterado: El abuelo afirmó que su nuera "estaba poseída" al momento del hecho y sostuvo que en la familia jamás advirtieron un indicio de maltrato hacia el niño.
- Frase desconcertante: Al cuestionarla sobre lo que había ocurrido con el pequeño, la mujer le respondió que su propio hijo le hablaba con una "voz de dominio".
- Sin antecedentes previos: El entorno cercano descartó versiones de consumo de sustancias y remarcó que las horas previas al trágico desenlace transcurrieron con total normalidad.
Confirmación forense y avance de la causa penal
En paralelo al testimonio familiar, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que Izán Aguirre falleció a causa de una asfixia. La Justicia de Santa Fe ordenó peritajes bioquímicos y anatomopatológicos complementarios para determinar la mecánica exacta del deceso.
La sospechosa permanece detenida y fue trasladada a la ciudad de Santa Fe para ser sometida a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. La realización de la audiencia imputativa dependerá de que los profesionales médicos certifiquen que se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso legal.
La causa, que comenzó bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, se reorientó como un presunto hecho de violencia infantil encabezado por la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso, junto a la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, María Laura Urquiza.
En pocas palabras
- Hallazgo traumático: Abuelo encontró a su nuera con el cuerpo sin vida de su nieto.
- Autopsia confirmó: Muerte del niño de 6 años por asfixia.
- Investigación en curso: Sospechosa detenida y bajo evaluación psiquiátrica y psicológica.