"Estaba poseída": el abuelo del nene de 6 años muerto contó lo que vio cuando lo encontró con su madre

"No era ella": la reconstrucción del hallazgo en San Justo

En declaraciones a medios locales, Aguirre reconstruyó los primeros minutos tras abrir la puerta del domicilio y describió el estado de severa alteración en el que se encontraba la joven, quien no registraba antecedentes de violencia ni adicciones en el entorno familiar.

Comportamiento alterado: El abuelo afirmó que su nuera "estaba poseída" al momento del hecho y sostuvo que en la familia jamás advirtieron un indicio de maltrato hacia el niño.

El abuelo afirmó que su nuera "estaba poseída" al momento del hecho y sostuvo que en la familia jamás advirtieron un indicio de maltrato hacia el niño. Frase desconcertante: Al cuestionarla sobre lo que había ocurrido con el pequeño, la mujer le respondió que su propio hijo le hablaba con una "voz de dominio".

Al cuestionarla sobre lo que había ocurrido con el pequeño, la mujer le respondió que su propio hijo le hablaba con una "voz de dominio". Sin antecedentes previos: El entorno cercano descartó versiones de consumo de sustancias y remarcó que las horas previas al trágico desenlace transcurrieron con total normalidad.

Confirmación forense y avance de la causa penal

En paralelo al testimonio familiar, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que Izán Aguirre falleció a causa de una asfixia. La Justicia de Santa Fe ordenó peritajes bioquímicos y anatomopatológicos complementarios para determinar la mecánica exacta del deceso.