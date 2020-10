La madre de la nena también había declarado ante algunos medios de la provincia que hacía mucho que ella sospechaba, pero que las autoridades no la escucharon. "Ahora que las pericias han demostrado que mi hija tiene lesiones genitales, actúan. ¿Por qué no me oyeron antes?", se quejó lla mujer, que fue pareja del prófugo durante más de un lustro.

La orden de captura había sido dictada el jueves contra el empresario que vive en el barrio Ventisqueros de Luján. De ese lugar se dio la figura pero no llegó muy lejos porque apenas dos días después fue detenido y está a disposición de la Justicia.