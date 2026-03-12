La modelo que supo ganar el premio a Miss Orán, Martina Oliva, fue hallada culpable por narcotráfico en Salta junto con otros implicados, entre los que se encuentra su ex pareja. Todos fueron acusados de traer droga desde Bolivia y comercializarla desde Orán hasta la capital provincial.
Era modelo, quería competir por Miss Argentina pero terminó condenada por narcotráfico
La modelo paso de aspirar a competir en el certamen internacional Miss Universo a terminar detenida transportando 15 kilogramos de marihuana
Luego de varios días de audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 dio a conocer este martes que la joven es culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Se espera que el monto de la pena por narcotráfico se dé a conocer este jueves por parte de los jueces María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La ex Miss Orán, madre de dos niñas, fue detenida hace más de un año tras un operativo en el ex peaje Aunor por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trató de un procedimiento de riesgo debido a que existió una persecución a más de 180 kilómetros por hora que permitió detener el vehículo en el que iba Martina Oliva y en el que se incautaron 15 kilos de marihuana
De modelo a narcotraficante
Martina Oliva se había convertido en un símbolo de glamour en Salta al coronarse Miss Orán y soñar con representar a la provincia en Miss Universo. La joven exhibía en redes sociales un estilo de vida aspiracional: dueña de una carnicería y un local de ropa, parecía destinada a las pasarelas internacionales.
El 5 de febrero de 2025, la modelo y su pareja fueron detenidos tras una intensa persecución policial cerca de Salta capital. Viajaban en una camioneta Toyota que actuaba como “coche puntero” para un auto Citroën C3 que transportaba la droga. Tras una huida a toda velocidad por rutas alternativas, el vehículo principal chocó en una finca cercana al límite con Jujuy. En el operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se incautaron 15 kilos de marihuana ocultos en un bolso de una de las hijas de Martin Oliva.
La organización narcocriminal que lideraban Martina Oliva y su pareja se dedicaba al ingreso de marihuana desde Bolivia para su distribución en Salta. Realizaron al menos 31 viajes, 28 de ellos concluyendo en la vivienda de José Burgos, principal comprador y abastecedor de narcomenudeo, quien pagaba hasta $6 millones por entrega.
Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2026, la defensa de la modelo argumentó que actuó “por amor y confianza” en su pareja, sin conocer el contenido de los traslados. El abogado sostuvo que la joven viajaba simplemente para inaugurar su local de ropa y que las transferencias bancarias cuestionadas fueron solicitadas por el hombre. La fiscalía presentó pruebas de su rol activo: indicaciones logísticas, participación sistemática en los viajes y conocimiento de la red.