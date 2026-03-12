Era modelo, quería competir por Miss Argentina pero terminó condenada por narcotráfico

modelo martina oliva 3 La modelo en su foto de prontuario tras ser detenida en Salta.

De modelo a narcotraficante

Martina Oliva se había convertido en un símbolo de glamour en Salta al coronarse Miss Orán y soñar con representar a la provincia en Miss Universo. La joven exhibía en redes sociales un estilo de vida aspiracional: dueña de una carnicería y un local de ropa, parecía destinada a las pasarelas internacionales.

El 5 de febrero de 2025, la modelo y su pareja fueron detenidos tras una intensa persecución policial cerca de Salta capital. Viajaban en una camioneta Toyota que actuaba como “coche puntero” para un auto Citroën C3 que transportaba la droga. Tras una huida a toda velocidad por rutas alternativas, el vehículo principal chocó en una finca cercana al límite con Jujuy. En el operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se incautaron 15 kilos de marihuana ocultos en un bolso de una de las hijas de Martin Oliva.

modelo martina oliva 2 La modelo Martina Oliva recibirá una pena que parte desde los 6 años de prisión.

La organización narcocriminal que lideraban Martina Oliva y su pareja se dedicaba al ingreso de marihuana desde Bolivia para su distribución en Salta. Realizaron al menos 31 viajes, 28 de ellos concluyendo en la vivienda de José Burgos, principal comprador y abastecedor de narcomenudeo, quien pagaba hasta $6 millones por entrega.

Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2026, la defensa de la modelo argumentó que actuó “por amor y confianza” en su pareja, sin conocer el contenido de los traslados. El abogado sostuvo que la joven viajaba simplemente para inaugurar su local de ropa y que las transferencias bancarias cuestionadas fueron solicitadas por el hombre. La fiscalía presentó pruebas de su rol activo: indicaciones logísticas, participación sistemática en los viajes y conocimiento de la red.