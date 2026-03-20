Un hotel de Balvanera, en Buenos Aires, que estaba tomado y presentaba numerosas irregularidades, fue clausurado tras una inspección general. Hasta el momento las autoridades no comunicaron qué sucedió con la personas que habían usurpado el lugar en condiciones precarias y terminaron siendo desalojadas por las autoridades.
En fotos: así estaba el hotel usurpado que desalojaron y fue clausurado
Durante el operativo de control se pudo establecer que una parte del hotel se encontraba usurpado de manera ilegal
Nicolás Bernareggi, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas, dispuso una inspección integral y desalojo completo del hotel que está ubicado sobre la avenida Rivadavia 3100, Balvanera. El objetivo final de la medida era corroborar las condiciones de funcionamiento del establecimiento edilicio.
Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, durante el operativo de control se pudo establecer que una parte del inmueble se encontraba usurpado de manera ilegal.
El hotel usurpado en Balvanera
En la investigación penal también se detectaron numerosas irregularidades y faltas en materia de seguridad, higiene y mantenimiento dentro del hotel. Entre los graves problemas que había en el edificio se constataron rajaduras, vegetación enraizada y desprendimiento de revoque en la fachada hacia la vía pública, entre otras cuestiones.
El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Contravencionales y Faltas de la Policía de Buenos Aires, la División de Escena del Crimen de la misma fuerza, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Atención Inmediata - Programa Buenos Aires Presente (B.A.P), y la Guardia de Auxilio y Emergencia (GAYE) del Gobierno de la Ciudad.
Los organismos presentes realizaron un censo de las personas que habitan el inmueble a través de una usurpación, y se dispuso la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al establecimiento, como así también un relevamiento integral y croquis del lugar. Finalmente, se ordenó la clausura del hotel y el labrado de las actas correspondientes.