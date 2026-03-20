En fotos: así estaba el hotel usurpado que desalojaron y fue clausurado

hotel usurpado 2 El hotel usurpado se encontraba en condiciones precarias.

El hotel usurpado en Balvanera

En la investigación penal también se detectaron numerosas irregularidades y faltas en materia de seguridad, higiene y mantenimiento dentro del hotel. Entre los graves problemas que había en el edificio se constataron rajaduras, vegetación enraizada y desprendimiento de revoque en la fachada hacia la vía pública, entre otras cuestiones.

El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Contravencionales y Faltas de la Policía de Buenos Aires, la División de Escena del Crimen de la misma fuerza, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Atención Inmediata - Programa Buenos Aires Presente (B.A.P), y la Guardia de Auxilio y Emergencia (GAYE) del Gobierno de la Ciudad.

Los organismos presentes realizaron un censo de las personas que habitan el inmueble a través de una usurpación, y se dispuso la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al establecimiento, como así también un relevamiento integral y croquis del lugar. Finalmente, se ordenó la clausura del hotel y el labrado de las actas correspondientes.