Detuvieron a una madre que dejó a su hijo desnudo y atado para ir a comprar droga

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Maltrato infantil de la madre

La historia familiar revela un contexto de maltrato infantil. Años atrás, cuando el niño tenía solo 5 meses, una tía paterna había asumido temporalmente su cuidado debido a los maltratos reiterados por parte de la madre. Sin embargo, la progenitora regresaba insistentemente al domicilio, generando episodios de agresión extrema: rompía vidrios, paredes y amenazaba con herramientas como un martillo.

Estas situaciones fueron denunciadas en múltiples ocasiones, pero la falta de respuesta efectiva de las autoridades llevó a que la tía, agotada y temerosa, devolviera al menor a su madre. El padre del niño, actualmente prófugo, también habría participado en el ambiente de violencia, y se teme que continúe frecuentando la vivienda pese a su situación judicial.

Embed | PENA DE MUERTE: Una madre psicópata de González Catán abandonó a su infante desnudo en la intemperie, atándolo de los genitales a un poste con un cable, e intentó agredir con un martillo a los vecinos que la confrontaron. pic.twitter.com/90UTejMsvN — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 12, 2026

Tras la detención de la madre, el niño fue derivado al cuidado de una tía, pero en este caso paterna. Los vecinos ya pidieron que la custodia quede definitivamente en manos de la tía o de algún organismo de protección infantil, argumentando que el regreso con la mujer podría poner en peligro la vida del pequeño.

Ese barrio de Buenos Aires, marcado por la vulnerabilidad social y la precariedad, se ha movilizado para visibilizar el caso de maltrato infantil. Vecinos captaron evidencias fotográficas del estado en que vivía el niño y reclaman ayuda comunitaria para mejorar sus condiciones, incluso proponiendo construirle una piecita segura en la vivienda. La madre es descrita como una persona con problemas graves de adicción y violencia, que requeriría atención psiquiátrica y tratamiento especializado.