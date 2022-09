El supuesto parricida de Vicente López dice que fue "abandonado" por su familia y que no le llevan "comida"

"Mis bienes y mi dinero los debiera estar manejando mi mujer, que me enteré que me pidió el divorcio gracias a todas las filtraciones de esta causa. Y mi hermano se debe haber apoderado de todos los bienes de mi padre y de mi madre, y míos", indicó el imputado por parricidio en un descargo en el que reiteró su inocencia.

Y en ese sentido agregó: "Mi mujer, gracias a esta investigación, pidiéndome el divorcio, mis hijos no me quieren ver, y mi hermano y mi suegro dicen que me odian".

En su declaración, Del Río remarcó que "la herencia" y "la sucesión" de su padre "va a ser totalmente clara, ya que todos los bienes están registrados, ya sea propiedades o autos, y el escaso efectivo que manejaba".

Parricidio detenido hijo de jubilados.jpg Doble crimen. Martín Del Río, imputado por asesinar a sus padres, cargó contra su hermano y su propia familia al ampliar su indagatoria ante los fiscales y el juez de San Isidro

"Mi hermano, a dos días de haber enterrado a mis padres, estaba haciendo el arqueo de caja de la posible sucesión. Claro está que, si, como él me juzga, a mí me condenan en este juicio, pasaría a ser indigno y no entraría en la sucesión de mis padres. Yo no creo que esa sea su intención, pero los hechos me lo están demostrando", señaló.

A su vez, el acusado dijo que su hermano, de nombre Diego, "no tiene juicios" contra él, pero dice que le debe "110 mil dólares".

"La gente va, me reconoce, dice que tiene deudas, me juzgan por la actividad comercial de mi padre y mi a, pero nadie presenta documentación respaldatoria", añadió el supuesto asesino.