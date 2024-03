El peor final para Benjamín: encontraron el cuerpo del nene de 3 años

Sin embargo, su muerte no tendría como único responsables a los padres, ya que detrás se encontraría una desidia del Estado, que ignoró las numerosas entradas de Benjamín y sus hermanos al hospital por violencia y la muerte de un hermanito de 11 meses, en el 2018, que también había llegado al hospital con marcas de golpes.

La historia de Benjamín: "Falta uno, falta el bebé"

"Falta uno, falta el bebé". En Tucumán hubo un niño desaparecido durante hace un año. Su nombre es Benjamín. Detrás de su historia hay maltratos, testimonios increíbles de sus padres y dichos de una de sus hermanitas que llegan a helar el alma.

Todo comenzó hace unas semanas. En realidad, el inicio puede haberse dado años antes. Benjamín nació en julio del 2020. Era el cuarto hijo de Romina y Jorge, pero uno de sus hermanitos mayores había muerto en el 2018.

El padre de Benjamín, cuando comenzó la búsqueda estaba preso, pero cuando era un hombre libre acostumbraba a pegarle a su mujer y a los niños, que encontraban un poco de paz cada vez que iban a visitar a su abuela. Sin embargo, hubo algo que a esta mujer, sin recursos, le llamó la atención desde hace tiempo.

La abuela de los niños sabía de la violencia que ejercía Jorge y por eso le gustaba cuando sus nietos iban a su casa. Pero, a mediados de 2021, Benjamín no fue más a su vivienda. La mujer le comenzó a preguntar a Romina, su hija, una y otra vez, pero siempre había una excusa: que estaba enfermo, que se encontraba en otro lugar, por algo nunca podía llevarlo.

Todo se comenzó a tornar más sospechoso cuando la abuela pedía fotos del chico. Hubo un momento en el que ella notó que las fotos que Romina le enviaba del niño eran repetidas, que el pequeño nunca crecía, que se había quedado congelado en el tiempo. La preocupación a esa altura ya había pasado a ser miedo.

¿Qué le has hecho a Benjamín?

El miedo de la abuela no era infundado. Ella sabía que los padres de Benjamín tenían problemas con la droga y que Jorge, además, era violento. De hecho, él ya había estado preso por golpear a su mujer, pero cada vez que estaba tras las rejas, Romina lo visitaba y esperaba a que saliera para volver a estar juntos.

A principios de año todo cambió. Romina escapó de una golpiza y fue a lo de una vecina. Volvió a denunciar a Jorge, que al otro día fue detenido. El hombre en ese momento se encontraba con sus hijos. Y ahí, en ese momento fue que todo comenzó a dar un giro.

En el expediente policial, Romina, cuando declara, sostiene que dos hijos: un varón de 8 años y una nena de 4. ¿Y Benjamín? en el expediente policial no existe. Su madre no lo menciona. Todo parece quedar ahí, pero cuando llega a la casa de la abuela con sus dos hijos, la mujer es lo primero que le reclama: "¿Qué le has hecho a Benja?", fue la pregunta.

Benjamin, nene desaparecido, tucuman.jfif Jorge, el padre de Benjamín

La desesperación de la abuela no era una cuestión meramente deductiva. En la visita de los niños, el varón de 8 años le había confesado que Benjamín estaba muerto. Su abuela no podría creerlo, se tenía que sacar la duda. Romina no respondió. Su hijo, el mismo que había dicho lo que le habría ocurrido a su hermanito, apareció golpeado.

El 20 de febrero, la abuela denunció que Benjamín estaba desaparecido y le apuntó a su yerno y a su propia hija. Lo increíble fue cuando la Policía acudió a buscar a los niños. Romina negó la existencia del chico. Es más, le aseguró a las autoridades haberse ligado las trompas después del nacimiento de su hija de 4 años. El padre del chico, desde su celda, también repitió la misma historia.

Romina y Jorge no contaban con algo. La fiscalía decidió pedir informes a diferentes organismos estatales, entre ellos ANSES y el Registro Civil. Todos confirmaron que Benjamín sí existía. Los vecinos de la pareja también hablaron sobre él y dieron un dato inquietante: hacía tiempo que no se lo veía.

Que pasó con Benjamín el niño desaparecido en Tucumán

Tras los informes pedidos por la Fiscalía, la Justicia de Familia de Tucumán intervino y ordenó rescatar a los tres niños. Solo encontró a dos. Recién en ese momento Romina reconoció la existencia de su hijo, pero afirmó que no sabía donde se encontraba. Era el 2 de marzo.

Mientras los niños se encontraban con la abuela, la pequeña le dijo: "Qué lindo hubiera sido que Benja venga con nosotros ¿no?". La mujer, aún con esperanzas, le dijo que ya lo iban a encontrar y la respuesta la dejó sin palabras, la nena le señaló que no iba a poder, porque ya era "un angelito que está en el cielo".

Según el relato de la pequeña, que la abuela se encargó de grabar y mostrar a la Policía, Benjamín era víctima de los golpes de sus padres "porque hacía mal las cosas". Que ese día, el pequeño no podía mover un bloque de cemento y recibió una cachetada, que por el golpe cayó al suelo y que su padre, totalmente sacado, le partió la cabeza con el bloque de cemento.

La nena también señaló que su hermano intentó ayudar a Benja y lo sacudía gritándole su nombre "Benja, Benja", pero este ya no se movía. Después, los padres habrían envuelto al pequeño en una manta y se lo llevó junto a una bolsa negra. Cuando volvió, lo hizo solo y le anunció a la pequeña y a su hermano mayor que el bebé ya no iba a volver.

Ante un nuevo interrogatorio policial, la madre declaró que Benjamín realmente existía y que un día de julio del año pasado, el padre se enojó con él, le pegó y el bebé cayó de espaldas sobre un bloque de cemento. Que por ese golpe se hizo un tajo chiquito. En su relato, dice que lo cura al pequeño y que Jorge se la toma con ella hasta provocar que se desvanezca. Cuando se despierta, ve como el hombre lleva a Benjamín, vivo, a un auto y se lo entrega a un hombre. Y agrega que esta situación ya se había repetido con su hija.

Desde ese día, todo ha sido deseperación, preocupación y falta de esperanza. Este martes transcurrió la versión de que finalmente Jorge se quebró y dijo dónde enterró el cuerpo de Benjamín, por lo que la Policía se encuentra realizando excavaciones en busca de confirmar el peor final para el pequeño. Un "detalle" importante a tener en cuenta, el hermanito de Benjamín que murió en 2018 tenía 11 meses en ese momento y según las crónicas periodísticas, fue llevado al hospital con marcas de golpes. Inexplicablemente, los padres no tuvieron castigo por el hecho.